Giulia Schiff, l’ex combattente italiana, si è sposata in Ucraina: chi è il marito

Giulia Schiff, la 24enne ex pilota dell’esercito che si era arruolata con le truppe di Kiev, si è sposata in Ucraina con un ex soldato. Ma non solo. La donna ha anche fondato un’organizzazione di beneficienza a supporto dei militari. Ricordiamo, inoltre, che nei mesi scorsi la Schiff ha combattuto in Donbass e a Karkhiv come volontaria nell’unità militare creata per stranieri che hanno scelto di unirsi e di far parte della resistenza dell’Ucraina, l’International Legion of Territorial Defense of Ukraine.

Giulia Schiff, la 23enne italiana che combatte in Ucraina: ‘La guerra dovrebbero farla tutti quelli che decidono per noi’

Le nozze di Giulia Schiff e l’organizzazione di beneficienza per i soldati

Le foto delle nozze civili sono apparse sul suo profilo Instagram nel giorno di San Valentino ed ora la Schiff si trova a Dipro. Qui vive con il 29enne israelo-ucraino che ha conosciuto a maggio dello scorso anno nella legione straniera. L’uomo è un ex soldato, ecco cosa dice di lui: ‘Lui ha dovuto fermarsi per motivi di salute, a causa dei danni subiti per le pressioni della bombe in diversi episodi. Per stargli vicino, a novembre ho mollato tutto e sono tornata da lui, ma non abbiamo smesso di andare al fronte. Adesso abbiamo fondato un’organizzazione di beneficienza che porta aiuti ai soldati e sono in cantiere tanti altri progetti’.

La denuncia di mobbing

Ricordiamo che Giulia Schiff è diventata ‘famosa’ alla cronache italiane per la sua denuncia di mobbing e nonnismo subito quando era allieva dell’accademia di Pozzuoli. In particolare, ha detto di aver ricevuto delle percosse dai commilitoni durante il proprio battesimo in volo. Arrivata quarta al concorso per l’ammissione di dieci allievi ufficiali per il complemento dell’Aeronautica Militare, il suo obiettivo era ottenere il brevetto da pilota militare di jet ma è poi stata allontanata dall’Accademia per insufficiente attitudine militare.