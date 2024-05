Giulia Tramontano oggi avrebbe compiuto 30 anni, il commovente post: “Vorrei spezzare l’incantesimo che ti ha portato via”

A ricordare la 29enne assassinata dal fidanzato, lo scorso mese di maggio, sono stati la sorella Chiara, il fratello Mario e la mamma Loredana.

Ognuno di loro, con un messaggio sui social, ha voluto omaggiare Giulia in un giorno che avrebbe dovuto essere speciale e che, ormai, ha il sapore di una malinconia mista alla rabbia per chi ha così brutalmente strappato alla vita una giovane donna e e il bambino che cresceva dentro di lei.

Oggi Giulia Tramontano avrebbe compiuto 30 anni

Giulia Tramontano, la 29enne assassinata nel maggio del 2023 dal fidanzato, il barman Alessandro Impagnatiello, oggi avrebbe spento 30 candeline. La memoria di Giulia e di quello che sarebbe diventata vive attraverso le parole toccanti della sorella Chiara.

Chiara Tramontano ha condiviso un commovente post su Instagram. Sulle note della canzone di Irama, “Ovunque Sarai”, Chiara ha espresso il suo desiderio di pace per entrambe. Vorrebbe che il vento spettinasse i capelli di Giulia, creando intrecci infiniti che la riportino tra loro. Immagina Giulia correre su una distesa di grani bianchi e conchiglie, mentre il sole crea la sua meravigliosa ombra. Chiara vorrebbe sentire la mano calda di Giulia sulle sue spalle contratte e spezzate dal dolore, mentre le sussurra all’orecchio che ha trovato la sua strada. Per entrambe, desidera la pace che solo il tempo e l’amore che va oltre i confini del tempo possono portare.

Il ricordo di Giulia vive anche attraverso le parole degli altri membri della sua famiglia. Il fratello Mario ha scritto su Instagram: “Ovunque tu sia, buon compleanno amore mio”, accompagnando il messaggio con una foto di Giulia che sorride.

La madre, Loredana Femiano, ha scelto un’immagine di sua figlia mentre tiene in mano una torta con le candeline, dedicandole la stessa frase: “Ovunque tu sia, buon compleanno amore mio”.

L’omicidio di Giulia Tramontano

Giulia Tramontano è stata uccisa a coltellate – 37 per l’esattezza – la sera del 27 maggio dello scorso anno, nella sua casa di Senago, Milano, dove viveva insieme al fidanzato, Alessandro Impagnatiello, di professione barman. Nel giro di qualche mese, Giulia e il compagno sarebbero diventati genitori del piccolo Thiago.

Quando è stata uccisa, Giulia era al settimo mese di gravidanza. Le indagini successive alla morte della giovane, originaria della Campania, hanno appurato che Alessandro Impagnatiello stava cercando, da ormai diversi mesi, di uccidere la sua compagna e il bambino che portava in grembo, somministrandole del veleno per topi.

Secondo l’accusa, l’intento dell’imputato – ora a processo per omicidio – era quello di liberarsi di Giulia e del loro bambino, per vivere in “serenità” la relazione intrapresa, da ormai diversi mesi, con una collega di lavoro, la stessa che – il giorno dell’omicidio – ha incontrato Giulia per raccontarle tutta la verità riguardo la storia parallela con il suo fidanzato.