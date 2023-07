Giustizia per Alisia Mastrodonato

La famiglia di Alisia Mastrodonato, la giovane che, il 9 aprile 2022 perse la vita a causa di un catastrofico incidente stradale, a Colleferro, a gran voce chiede giustizia.

L’accaduto

Il 9 aprile 2022, alle 2:30 circa, una BMW serie 3, guidata da un ragazzo, con all’interno dei passeggeri, tra i quali Alisia Mastrodonato (i giovani tornavano da una serata trascorsa insieme), è impattata contro degli arbusti, una palina in ferro, alcuni massi in tufo e contro il costone, sbalzando sulla carreggiata.

Alisia Mastrodonato venne uccisa dalla violenza devastatrice del sinistro.

I rilievi

Emerse che che il conducente non si era attenuto a quanto disposto dall’art. 186/3 comma del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n.285 (Codice della Strada). Neopatentato guidava in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/I).

Alterazione alcolemica all’origine della tragedia

Il Pubblico ministro dispose esami sul veicolo incidentato che, diverse evidenze non di secondo piano, palesarono:

l’ auto procedeva a 100 km/h su strada con limite a 50 km/h ;

; non vi erano altri veicoli coinvolti;

lo stato di ebbrezza in cui si trovava il ragazzo al volante lo rese completamente incosciente delle sue capacità psicofisiche, privandolo del controllo dell’auto.

La decisione della Prefettura

È notizia di questi giorni che la Prefettura ha disposto la revoca della sospensione della patente di guida al ragazzo che, il 9 aprile 2022, era al volante dell‘auto in cui si trovava Alisia Mastrodonato.

L’omicidio stradale non è un caffè uscito male

L’omicidio stradale è un crimine, una tragedia che non dovrebbe mai accadere.

Quando, irresponsabilmente, un conducente decide di mettere a rischio la vita altrui – attraverso la guida pericolosa – la devastazione è incalcolabile.

La famiglia della vittima vive senza luce nel cuore

Gli affetti più cari di una vittima di omicidio stradale affrontano l’incredibile dolore di perdere un caro, mentre l’impotenza si fa largo innanzi ad eventi che nessun aggettivo descrive per la crudeltà di cui sono intrisi.

La perdita di una giovane, a causa di un episodio tragico come quello di cui è stata vittima Alisia Mastrodonato, è un calcio in pieno viso alla vita.