Gli incendi devastano Roma, i residenti: “Aria irrespirabile a Piazza Bologna”

Roma devastata dagli incendi tra Monte Stallonara e La Rustica: aria irrespirabile questa notte e questa mattina a Piazza Bologna

Gli incendi toccano gran parte dei quadranti di Roma, con i fatti di ieri che evidenziano le situazioni accadute tra il Monte Stallonara e la zona del La Rustica. Fiamme molto forti e che hanno devastato interi ettari di terreno, con il fumo che è arrivato in vari quadranti residenziali della Città Eterna. Soprattutto per la situazione ai margini dell’Autostrada A90, che collega la Capitale a Teramo, la puzza di fumo sarebbe arrivata fino agli appartamenti di piazza Bologna, creando una situazione di forte disagio per tantissimi residenti.

Gli incendi divorano Roma: aria irrespirabile nel quadrante di Piazza Bologna

La situazione a piazza Bologna viene segnalata da ieri sera. Già intorno alle 21 di ieri sera, qualche residente ha lamentato un forte odore di bruciato nella sua zona, in un fenomeno percepito anche su viale Ippocrate e piazzale delle Province. Un forte odore di bruciato che è diventato più intenso con il passare delle ore, tanto che diversi cittadini hanno lamentato, durante la notte, l’irritazione della gola, disturbi nasali, tosse e soprattutto non sono riusciti a dormire.

Il maggiore odore di bruciato sarebbe arrivato stamattina all’alba, quando il fumo è stato spinto verso il quadrante della Tiburtina dal vento. Erano passate le 5:30, quando qualcuno ha trovato ulteriori difficoltà a respirare in quello stato.

La situazione stamattina tra la Nomentana e la Tiburtina

La situazione non si è placata, con la signora Maria che ci ha segnalato un peggioramento ulteriore dell’aria intorno alle 6:30 di questa mattina. Il respiro era diventato difficile, tanto da spingere le persone a uscire fuori casa e andare a fare colazione in un’area cittadina limitrofe non toccata dalla puzza di bruciato. Intorno alle 8, come racconta la signora Teresa, l’odore di plastica bruciata ancora toccava tutto il quartiere, con diverse persone che avrebbero contattato i medici di famiglia per dei fastidi alla gola.