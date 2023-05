Gran Premio D’Italia 2023: data e costo biglietti

Tutto pronto per il Gran Premio d’Italia, che arriverà sul leggendario circuito di Monza nella periodo di domenica 3 settembre alle ore 8 del mattino. I biglietti, come sempre in questi casi, saranno acquistabili attraverso la piattaforma di TicketOne. L’evento di Formula 1, che si svolgerà in Lombardia, risulta ancora più atteso dopo l’annullamento del GP di Imola per l’alluvione in Emilia-Romagna.

Tutto sul Gran Premio d’Italia

L’evento è storico, con la gara lombarda che da sempre si è dimostrata cruciale all’interno del mondiale di Formula 1 e soprattutto ha visto negli anni la partecipazione dei piloti più talentuosi del pianeta. L’anno scorso, confermando la nomea leggendaria di questo tracciato, s’impose grazie alla sua bravura il pilota olandese Max Verstappen, due volte iridato di Formula 1. A bordo della sua Red Bull, ormai da diverso tempo si è imposto come il pilota da battere all’interno del campionato di F1.

Dove posso acquistare i biglietti per il Gran Premio di Monza?

I biglietti, oltre TicketOne (che citavamo in precedenza), possono essere acquistati anche sul sito ufficiale del circuito di Monza. Ecco il listino prezzi per la gara italiana di Formula 1:

Biglietti Gp Monza 2023 disponibili, lista prezzi:

Week-end/Domenica/Sabato/Venerdì

CENTRALE 1098/800/300/120 €

ALTA VELOCITÀ C 816/575/240/100 €

LATERALE DESTRA A 816/575/240/100 €

LATERALE SINISTRA 600/440/190/100 €

I VARIANTE ESTERNA A 600/440/190/100 €

SECONDA VARIANTE 600/440/190/100 €

PARABOLICA 600/440/190/100 €

LATERALE DESTRA B 600/440/190/100 €

I VARIANTE ESTERNA B 501/350/150/76 €

ASCARI III 501/350/150/76 €

LATERALE PARABOLICA A 501/350/150/76 €

LATERALE PARABOLICA B 501/350/150/76 €

VEDANO 501/350/150/76 €

LATERALE DESTRA C 501/350/150/76 €

PISCINA 351/275/85/50 €

USCITA ASCARI C 351/275/85/50 €

LATERALE PARABOLICA C 351/275/85/50 €

LATERALE PARABOLICA D 351/275/85/50 €

GRADINATE TRAGUARDO 2-3-27 351/275/85/50 €

GRADONATE NUMERATE 13 A/L 165/100/65/50 €

INGRESSO PRATO 111/90/60/40 €

Questo, come detto, è un evento che non va assolutamente perso per nessun fan della Formula 1. L’occasione di vedere, nel proprio Paese, i migliori piloti del mondo in gara. Ma soprattutto l’occasione di immortalare, tramite uno smartphone, un’automobile F1 che sfreccia sotto le vostre poltrone, lasciando in qualsiasi fan del genere una sensazione indescrivibile e che manda in estasi qualunque appassionato.