Grande Fratello Vip 8: cast, opinionisti, quando inizia, news e anticipazioni

Ancora non c’è ufficialità rispetto ai partecipanti della nuova edizione del Grande Fratello Vip, ma rumors e indiscrezioni arrivano a iosa dai siti specializzati in gossip. Dopo mesi di pettegolezzo, trattative e tentennamenti pare proprio che i nuovi inquilini della celebre casa siano stati decisi. Nel frattempo di ufficiale c’è la data del debutto della nuova edizione che sarà il prossimo 11 settembre.

Il cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip

Sapevamo del campione Alex Schwarzer e del giornalista Giampiero Mughini. È proprio Mughini una delle conseguenze della detrashizzazione voluta da Pier Silvio Berlusconi; vedremo se il fenomeno sarà così più accettabile rispetto alla sua presentabilità. Ci sarà poi l’ex professoressa de L’Eredità e concorrente di Tale e Quale Show Samira Lui. Con loro l’attrice Beatrice Luzzi, popolare per la sua interpretazione di Eva Bonelli nella soap opera Vivere. Ancora; ecco Ciro Petrone, famoso per il ruolo di Pisellino nel film cult Gomorra e per la sua partecipazione a Temptation Island Vip. Poi la cantante Fiordaliso e l’attrice venezuelana di Topazio, Grecia Colmenares, già partecipante de l’Isola dei Famosi. Ci sarà anche l’attore Massimiliano Varrese, che ha, tra le altre cose, preso parte a Il Bello delle Donne, Carabinieri e Il Sangue e la Rosa.

Appuntamento l’11 settembre su Canale 5

Questo l’appuntamento con la prossima edizione della Casa che sarà sempre a Cinecittà. Lo studio televisivo verrà invece spostato ai Voxson di via di Tor Cervara. Come i più assidui appassionati di GF Vip sanno, insieme ai personaggi noti ci saranno anche persone comuni la cui selezione non è ancora terminata. Nel campo degli opinionisti, invece, tiene banco un interrogativo. Si riuscirà a ripulire il programma più trash del Paese dal trash stesso, come voluto da Pier Silvio Berlusconi che di derive di bassa lega proprio non ne vuole più sapere? Questo sarà compito del conduttore Alfonso Signorini e dalla nuova opinionista Cesara Buonamici, che prenderà il posto della coppia formata da Sonia Bruganelli e Orietta Berti.