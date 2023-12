Gratta e Vinci da mezzo milione: ex amiche litigano da 15 anni per la spartizione

Da 15 anni, a Latina congelato un premio di mezzo milione d’euro. I soldi erano stati vinti da due amiche al Gratta e Vinci.

È passato più di un decennio da quando due amiche di Latina acquistarono insieme un biglietto del Gratta e Vinci vincente da mezzo milione di euro, ma il tesoro in questione è ancora al centro di un acceso contenzioso legale.

La disputa sul Gratta e Vinci da mezzo milione di euro

La notizia, riportata da Latina Oggi, rivela una storia di amicizia infranta, promesse tradite e un bottino congelato da 15 anni. Nel 2009, le due ragazze condivisero la fortuna di grattare un biglietto vincente in una tabaccheria locale. Tuttavia, una volta ottenuto il premio, emersero tensioni sulla spartizione dei soldi. Una delle ragazze sosteneva di avere diritto all’intero bottino in quanto aveva contribuito finanziariamente all’acquisto del biglietto. Dall’altra parte, l’altra amica richiamava un patto preesistente: “Se vinciamo, stecchiamo.”

Il processo per la divisione del tesoretto

La frase, testimoniata anche nelle carte dell’inchiesta sul tesoretto di 250mila euro (la metà della vincita), è al centro di un processo civile che ha visto l’ex amica vincente difesa dall’avvocato Renato Giugliano. Non riconoscendo la sua quota, la giovane ha deciso di denunciare l’amica. Un primo processo per appropriazione indebita si è concluso con la prescrizione del reato, ma sul fronte civile, il caso è rimasto in stallo dal 2018. I ritardi sono attribuiti a vari motivi, tra cui cambi di giudici, l’emergenza covid e difetti nelle notifiche.

Vincita al Gratta e Vinci congelata da 15 anni

La somma vincente è congelata da 15 anni, e solo di recente, pochi giorni prima di Natale, è stata fissata un’udienza presso la Corte d’Appello di Roma per decidere il destino dei soldi. Tuttavia, la decisione è stata nuovamente rinviata, con una nuova udienza prevista per marzo, quando saranno esattamente trascorsi 15 anni dall’acquisto del Gratta e Vinci. Il contenzioso legale continua, mentre il tesoretto rimane bloccato nel limbo giudiziario, testimone di un’amicizia ormai dissolta e di una fortuna che continua a sfuggire alle mani di entrambe le ex amiche.