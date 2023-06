Gratta e Vinci fortunato in provincia di Roma: vinti 500mila euro

La provincia di Roma è stata ancora una volta protagonista delle vincite più importanti al Gratta e Vinci. La dea bendata è tornata a premiare gli appassionati dei tagliandi ‘da grattare’ ed ha fatto tappa a Rocca di Papa, comune in provincia della capitale.

La dea bendata sorride al Lazio, vinti 400mila euro con il 10eLotto: a Roma, Civitavecchia e Guidonia

Il Gratta e Vinci fortunato e il gioco ‘Numerissimi’

A festeggiare un cliente della Tabaccheria Campi D’annibale, di Piazza G. di Vittorio 2 a Rocca di Papa. Il fortunato giocatore ha acquistato un tagliando Gratta e Vinci della serie ‘Numerissimi’, dal costo di 5 euro. In merito ricordiamo che per giocare a ‘Numerissimi‘, bisogna grattare tutti i ‘Numeri vincenti‘ ed i numeri del ‘Bonus X2‘. In ogni giocata vanno grattati solo i numeri corrispondenti ai ‘Numeri vincenti’. Se si possono grattare tutti i numeri di una stessa ‘Giocata’, si vince il premio indicato.

La vincita

Trovando il numero ‘Bonus X2’ si vince il doppio del premio indicato. Il Gratta e Vinci ‘Numerissimi‘ mette in palio vincite da 5, 10, 15, 30, 50, 100, 250, 500, 1.000, 2.500, 5.000, 10.000, 50.000, 100.000 e 500.000 euro.Ed è proprio il premio massimo da 500.000 euro che è stato trovato sotto la giocata di 3 numeri (68-53-51) dal cliente della Tabaccheria Campi D’annibale di Rocca di Papa.

La fortuna bacia il Lazio: tripletta da 80mila euro al 10eLotto

Non solo il Gratta e Vinci. Fortunato anche il gioco del 10eLotto! Solo ieri, infatti, una tripletta vincente – da ben 80mila euro – ha fatto capolino nel premia il Lazio. Come riporta Agipronews, a Terracina, in provincia di Latina, è stato centrato un 9 Oro da 50mila euro. Doppietta anche tra Roma e provincia, con un 8 Doppio Oro da 20mila euro a Ladispoli e un 8 da 10mila euro nella Capitale. Ricordiamo poi che l’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 21,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,8 miliardi dall’inizio dell’anno. Ma come funziona il gioco del 10eLotto?

Il funzionamento

Iniziamo subito col dire che il 10eLotto è un gioco a moltiplicatore con il quale si possono giocare da 1 a 10 numeri compresi tra 1 e 90. E’ possibile giocare da un minimo di 1€ ad un massimo di 200€, con incrementi di 0,50€ per ciascuna delle tre modalità d’estrazione. Ad ogni estrazione, tra i numeri della ventina vincente 10eLotto verranno estratti due Numeri Oro.

Aggiungendo l’opzione “Numero Oro” alla giocata, se il numero oro estratto è tra i numeri giocati si accede a premi più ricchi del 10eLotto base. Aggiungendo invece l’opzione “Doppio Oro” se tra i numeri giocati sono presenti entrambi i Numeri Oro estratti, si accede a premi ancora più ricchi del 10eLotto base. Selezionando il Numero Oro il costo della giocata raddoppia. Selezionando invece il Doppio Oro il costo della giocata triplica.