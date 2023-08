Grottaferrata, interventi di rifacimento di strade e marciapiedi: un impegno da 4,7 milioni di euro

Nuovi lavori per il rifacimento stradale all’interno del Comune di Grottaferrata. Questa la manovra della Giunta guidata dal sindaco Mirko Di Bernardo, che sui rifacimenti urbanistici all’interno del proprio territorio ha investito ben 4,7 milioni di euro. Una cifra grandissima, che permetterà all’Amministrazione locale di rimettere a nuovo il manto stradale e i marciapiedi di diverse aree territoriali.

Lavori di rifacimento stradale a Grottaferrata

Sono partiti i primi interventi dell’accordo quadro da 4,7 milioni di euro approvato dalla Giunta comunale per il rifacimento di strade e marciapiedi sul territorio. Nei giorni scorsi è terminato il rifacimento dell’asfalto su via XXV Luglio e via della Costituente, e sono attualmente in corso i lavori di rinnovamento del marciapiede di via San Bartolomeo.

Gli interventi programmati dal sindaco Di Bernardo

“Si tratta dei primissimi interventi di un piano ampio e strutturato, con il quale interverremo nelle zone più critiche di Grottaferrata – spiega il Sindaco Mirko Di Bernardo –. Stiamo fronteggiando il problema del dissesto stradale sin dal nostro insediamento attraverso un’attenta programmazione, che ora inizia a dare i suoi frutti. Seguiranno nuovi interventi nel breve termine, dei quali daremo pronta comunicazione alla cittadinanza”.

“Stanziata una cifra ingente per queste opere pubbliche”

“Le risorse stanziate sono ingenti, ma necessarie per intervenire su un problema annoso della nostra città – aggiunge l’Assessore alle Manutenzioni Stradali Daniele Rossetti –. Oltre ai numerosi interventi previsti dall’accordo quadro, prosegue il nostro lavoro di coordinamento con gli enti gestori attraverso un tavolo permanente, per garantire ripristini puntuali anche dopo i lavori alla rete idrica o elettrica”.

“Pianificati interventi su tutta la Città”

“Questi lavori sono immediatamente successivi agli importanti rifacimenti su via Vecchia di Marino e via Vecchia di Velletri – sottolinea il Consigliere Federico Pompili, presidente della Commissione Lavori Pubblici –. Stiamo intervenendo a 360 gradi sulla città, dal centro ai quartieri, attraverso un piano che non trascurerà nessuna zona di Grottaferrata”.