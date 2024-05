Guasto sulla linea ad Alta Velocità, treni in ritardo tra Roma e Firenze

Guasto sulla linea dell’Alta Velocità: forti ritardi con i treni tra Nord e Sud Italia. Problemi nel tratto Arezzo-Orvieto.

Guasto sulla linea ferroviaria ad Alta Velocità tra Roma e Firenze. Si sta rivelando una domenica “carontiana” per i pendolari che provano a spostarsi tra il Nord e il Sud Italia, con i treni che stanno registrando nuovamente dei fortissimi ritardi. Al momento non sarebbe stata ancora specificata la problematica, in una situazione di disagio che si sarebbe palesata intorno alle prime ore di questa mattina.

Disagi sull’Alta Velocità tra Roma e Firenze

Erano da poco passate le 8 del mattino, quando i pendolari hanno trovato numerosi disagi nell’attraversare il percorso tra Roma e Firenze. Molti utenti erano diretti a Salerno, come tanti altri salivano per andare al Nord e raggiungere località come Venezia, Milano o Torino. I treni hanno registrato dei ritardi da record sulle tabelle di marcia, con alcuni utenti che hanno testimoniato il loro convoglio fermo in galleria per almeno 3 ore consecutive. Ad altri pendolari la situazione è andata leggermente meglio, con i ritardi sulla tabella di marcia che si sono ridotti a 20 minuti.

Le problematiche sulla linea ferroviaria

Secondo i primi rilevamenti effettuati dalle Ferrovie dello Stato sul problema della linea ferroviaria nel Centro Italia, tutto sarebbe nato da un’anomalia: la problematica si sarebbe presentata nel percorso tra Arezzo e Orvieto, in una situazione che ha coinvolto numerose linee durante tutta la mattina. Solo verso mezzogiorno di oggi, l’ente che gestisce il percorso ferroviario avrebbe parlato, attraverso SkyTg24, di un problema in corso di risoluzione.

I treni in forte ritardo

Sono almeno sei le linee ferroviarie che hanno presentato dei forti ritardi. I pendolari hanno infatti segnalato problemi su: