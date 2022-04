Guerra di “zozzoni”: installate le telecamere sulla strada statale 214 “Maria e Isola Casamari” ecco dove

La situazione abbandono dei rifiuti è totalmente fuori controllo. Troppa la spazzatura per strada e troppa la maleducazione della gente che non ha rispetto per il territorio. Per questo motivo Anas ha deciso di installare fototrappole lungo la statale 214 “Maria e Isola Casa Mari” dal km 0 al km 29.

La decisione dell’Anas

Le aree in cui si troveranno le telecamere sono quelle in cui l’abbandono dei rifiuti è smisurato. La statale “scelta” è infatti la dimostrazione di quanto la situazione stia peggiorando di giorno in giorno. Questo comporta non solo un danno ambientale ma anche un serio pericolo per la sicurezza della normale circolazione.

“Anas ricorda che l’abbandono dei rifiuti in strada è reato e il divieto di abbandono di rifiuti è contenuto nel Testo Unico sull’ambiente (D. lgs. 3 aprile 2006 numero 152) all’articolo 192 che si applica ad ogni genere di rifiuto, liquido o solido, abbandonato sul ciglio della strada o nel sottosuolo”