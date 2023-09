Guidonia, chiude il parco di Colle Fiorito abbandonato al degrado: residenti amareggiati

Una notizia shock del Comune di Guidonia, che a Colle Fiorito dovranno dire addio al Parco degli Aromi. Secondo la voce dei residenti, ieri intervenuti sul gruppo Facebook “Sei di Colle Fiorito se…”, l’area verde sarebbe destinata a chiudere i battenti. Tutto ciò a distanza di anni, dove lo stesso spazio era finito ai margini delle scelte politiche con le varie amministrazioni che si sono susseguite sul territorio guidoniano.

A Guidonia chiude il Parco degli Aromi a Colle Fiorito

Come detto in precedenza, l’annuncio è arrivato da un residente su un gruppo Facebook collegato alla realtà di Guidonia. In merito, il signor Fabio racconta: “A malincuore devo comunicare, dopo 33 anni la chiusura definitiva del Parco degli Aromi, il piccolo spazio verde che fungeva da cuscinetto, tra la SP 28bis e i condomini di via aromi e via dell’edera. La piccola area verde nata con grande entusiasmo nei primi Anni 90, tra vari contributi di persone private, oltre anche a gesti di solidarietà di passate Giunte comunali, il parco era diventato un piccolo gioiellino, dove trovavano momenti irripetibili i nostri figli”.

Prosegue il signore: “Esso era munito di numerosi giochi per bimbi, vari gazebo, piccola chiesetta con Madonnina

(ancora esistente), barbecue in muratura, panchine, lampioni ecc. Fu teatro di giornate amene e spensierate, ma purtroppo fu anche testimone di tragedie inenarrabili, e da li a poco iniziò il suo degrado ed l’abbandono, sino ai giorni tristi di adesso. Mi auspico che per un parco che chiude, se ne riaprano altri due, perché in un mondo di cemento, avere uno spazio verde vicino casa diventa un sacramento”.

La reazione dei residenti di Colle Fiorito alla notizia

Tanto sdegno nei residenti di Colle Fiorito alla chiusura del Parco degli Aromi. La signora Maria Rosaria invoglia a continuare la battaglia civica per tenere vivo il parchetto: “Mi dispiace, allora non si può fare nulla. Speriamo solo che lascino il verde e che il Comune faccia chiarezza sulla destinazione d’uso. Perché non coinvolgete i consiglieri eletti nella circoscrizione? C’è tanto bisogno di servizi e luoghi di aggregazione per tutte le famiglie di Colle Fiorito… 🍀🤞”.

La signora Roberta guarda a uno spazio sottratto ai bambini in questo modo: “Peccato…a Colle Fiorito servirebbe un bel parco giochi per bambini…il problema non è solo la gestione o no comunale ma le persone che non apprezzano e distruggono anche quel poco che c’è!”.