Guidonia Montecelio diventa un set cinematografico: al via le riprese del film “Occhi Azzurri“

Guidonia Montecelio diventa un set cinematografico. In questi giorni si stanno girando le scene del film “Occhi Azzurri “ che vede nella doppia veste attore e regista Mirko Mascioli. La troupe è in città da diversi giorni.

Mascioli e Fazzolari si fermano a fare le foto con i fan

Venerdì 23 il set era su via lagonegro a Fonte Nuova. In una pausa del set Mascioli e Fazzolari sono stati riconosciuti da diversi fan e si sono fermati per scattare alcune foto con loro.

Il film “Occhi Azzurri” girato a Guidonia

“Occhi Azzurri ” è ispirato a una storia vera di femminicidio. La regia è di Mirko Mascioli (recentemente è stato ospite fisso del programma Rai “Star Bene” è stato inviato sempre per la Rai del programma “Leggerissima Estate”),inoltre da il volto anche al marito Luca,il carnefice .

Protagonista è Daniela Fazzolari (Centovetrine ,Un Posto Al Sole)nel ruolo della vittima,Sofia moglie di Luca. È una delle tante storia di violenza sulle donne.

I dati rilasciati dal Viminale sono sempre di più allarmanti. Una donna su 2 è vittima di violenza. Nel cast c’è anche Philippe Guastella (la Storia di Francesca Archibugi con Jasmine Trinca,Elio Germano,Asia Argento e Valerio Mastrandrea) nel ruolo del nonno il padre di Sofia.Il film dovrebbe uscire a marzo.La produzione è di Mirko Mascioli e Daniela Fazzolari.