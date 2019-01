Guidonia Montecelio, investimento mortale: perde la vita un 64enne

Ultim’ ora triste, quella giunta pochi minuti fa in redazione: reca la notizia di investimento stradale mortale; verificatosi nella prima serata di oggi, venerdì 4 gennaio 2019 (verso le ore 19:30) a Guidonia Montecelio, in via “Marco Simeone”.

Un uomo di 64 anni, purtroppo, non è sopravvissuto all’ investimento; fortuna che, invece, hanno avuto una donna poco più che trentenne e una bambina.

I tre erano scesi dall’ autobus 041, di ritorno da Roma; quando, per cause in via di accertamento, sono stati centrati da un pick up Great Wall.

Un pensiero allo sfortunato signore che, in questo venerdì, il primo del 2019, ha terminato l’ esistenza terrena in maniera raccapricciante.