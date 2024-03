Hai un mutuo in corso? È in arrivo un drastico cambiamento | Chi è coinvolto

Se hai preso un mutuo, ecco cosa potrebbe cambiare durante questo 2024: valutiamo queste prospettive possibili.

Tra gli impegni finanziari che tutte le famiglie italiane devono affrontare, prima o poi, c’è il mutuo. Si tratta di un contratto dopo un prestito, con le rate che spesso possono durante anche diversi decenni. Ovviamente, i tassi d’interesse sul mutuo possono variare, facendo mutare il bollettino nel tempo per ragioni legate alle condizioni di mercato o alle semplici esigenze di chi richiede il prestito bancario.

Il mutuo e i cambiamenti previsti in Italia

Come mostra lo scenario italiano e internazionale, bisogna essere sempre informati sull’andamento del mutuo. In alcune situazioni, infatti, è possibile richiedere di rinegoziare il mutuo, modificare la banca a cui è stato richiesto, modificare la durata delle rate o addirittura il tasso d’interesse per restituire i soldi. Qualunque rinegoziazione, dove possibile, può comportare un risparmio sulla rata mensile, una maggiore flessibilità economica e una sicurezza per tutta a famiglia richiedente.

I fenomeni legati al mutuo nel 2024

Nel 2024 il mutuo è influenzato dall’andamento del tasso d’interesse. Quest’anno, infatti, le politiche della Banca Centrale Europea stanno influenzando particolarmente questo aspetto legato ai mutui. La BCE, da sempre, stabilisce i tassi di riferimento per i prestiti tra le banche. In una politica che vede l’inizio nel 2023, la BCE ha alzato i tassi d’interesse per contrastare l’inflazione, con questa che aveva raggiunto livelli elevati a causa della ripresa economica post pandemia. Nel 2024, sempre la Banca Centrale Europea, potrebbe potrebbe decidere di abbassare i tassi d’interesse, al fine di provare a stimolare la crescita e il consumo negli Stati membri dell’Unione Europea.

I fattori positivi delle politiche della BCE sui mutui

Le possibili politiche della BCE sui tassi d’interesse potrebbero avere dei benefici per le famiglie italiane? In caso di mutuo aperto, assolutamente sì. Il 2024, in confronto all’anno precedente legato all’uscita dalla pandemia di Covid-19, potrebbe portare a una forte inversione di tendenza. Come mostrano le statistiche economiche dell’Unione Europea, l’inflazione sta lentamente tornando verso l’obiettivo del 2%, che dagli economisti è definito un dato ottimale per la stabilità dei prezzi.

Questo comporterebbe un ritocco sui mutui, che vedrebbero diminuire al loro interno il costo del denaro. A beneficiare di questo particolare fenomeno finanziario potrebbero essere i mutui a tasso fisso, che a questo punto arriverebbero a offrire un tasso più basso, e soprattutto più stabile, rispetto ai mutui a tasso variabile. Le simulazioni economiche di un tasso fisso a 100 mila euro e dalla durata di 25 anni, può vedere un calo della rata mensile fino a 62 euro, passando dai 577 euro ai 511 euro.