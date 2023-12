I capricci di Valeria Marini all’Aeroporto di Palermo: gli addetti aeroportuali per le valige e il cane scatenano l’indignazione dei passeggeri

Immortalati da una giornalista Rai i capricci di Valeria Marini presso l’Aeroporto Falcone Borsellino di Palermo.

Un viaggio da incubo è quello che la diva Valeria Marini ha vissuto durante il suo imbarco per il volo da Palermo a Roma presso l’Aeroporto Internazionale Falcone Borsellino. La showgirl italiana, accompagnata da due voluminosi bagagli a mano e dal suo amato cane, avrebbe suscitato l’indignazione dei passeggeri presenti, che hanno documentato la scena e condiviso le testimonianze su social media.

I capricci di Valeria Marini all’Aeroporto di Palermo

A rendere pubblica la vicenda è stata la giornalista della Rai, Eugenia Nante, che ha raccontato l’accaduto in tempo reale attraverso i suoi profili social. Secondo la giornalista, la Marini avrebbe chiesto con tono molto alterato il motivo per cui non fosse disponibile un ascensore per facilitare il trasporto dei suoi bagagli direttamente all’interno dell’aereo, senza così dover affrontare la scaletta di servizio.

Il racconto della giornalista Rai dall’Aeroporto di Palermo

“Valeria Marini è arrivata all’imbarco con due bagagli a mano e il suo cane. Si è rifiutata di salire sull’aereo senza un ascensore, nonostante le spiegazioni del personale aeroportuale che le ha fatto presente come l’ascensore non è disponibile per i passeggeri che non hanno problemi di mobilità”, ha raccontato la Nante. “Così la showgirl ha continuato a protestare con tono alterato, pretendendo che le venissero portati i bagagli in ascensore. Alla fine, due addetti aeroportuali hanno dovuto aiutarla a salire sull’aereo”, ha aggiunto la giornalista della Rai.

Le foto che immortalano Valeria Marini coi bagagli

Le immagini pubblicate su Instagram mostrano la showgirl che, visibilmente contrariata, si fa assistere da due addetti aeroportuali nella sistemazione dei suoi bagagli e nell’ascesa verso l’aereo. Uno degli addetti si trova al suo fianco, mentre l’altro segue con il bagaglio più pesante della diva televisiva. La situazione ha attirato l’attenzione di numerosi passeggeri presenti e che attendevano di salire sull’aereo, che non hanno esitato a documentare l’accaduto con foto e video. Le reazioni online non si sono fatte attendere, con molti utenti del web che hanno espresso indignazione per l’atteggiamento della showgirl italiana, definendo l’episodio come una dimostrazione di capricci e grande arroganza.

Utenti di Instagram per il comportamento di Valeria Marini

“È incredibile che una persona famosa come Valeria Marini si comporti in questo modo. È una grande vergogna”, ha scritto un utente su Twitter. “È un episodio che dimostra quanto sia fuori dal mondo l’élite italiana”, ha commentato un altro utente. Al momento, Valeria Marini non ha voluto rilasciare dichiarazioni ufficiali riguardo all’incidente aeroportuale. Resta da vedere se questa vicenda avrà ulteriori sviluppi e se la showgirl risponderà alle pesanti critiche ricevute sui social.