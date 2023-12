Ieri gli open day alla scuola Pestalozzi di Torvaianica

Open day alla scuola Pestalozzi di Torvaianica: presentate alle famiglie le attività, i laboratori e il piano formativo dei plessi dell’infanzia e della primaria.

Si è svolto ieri, martedì 12 dicembre 2023, l’open day presso l’IC Enrico Pestalozzi di Torvaianica per presentare ai genitori l’offerta scolastica della primaria e dell’infanzia. Incontri, pertanto, si sono svolti nei vari plessi situati in Via Gran Bretagna e nelle due strutture di Via Carlo Alberto dalla Chiesa (ai civici 21A e 23).

Le famiglie hanno potuto così prendere visione del piano formativo dell’Istituto Comprensivo comprese le attività di laboratorio che comprendono molteplici settori, dall’inglese, allo sport passando per la manualità e i corsi di lettura. Gli open day si sono svolti nel pomeriggio di ieri a partire dalle 16.00.

Le foto

Il primo plesso ad aprire al “pubblico” di mamme e papà è stato quello di Via Gran Bretagna (scuola secondaria). Poi è stata la volta dell’infanzia (1-2-3) dalle 16,30 in Via Carlo Alberto dalla Chiesa 21 A. A chiudere, infine, l’open day delle altre due classi primarie dalle 17.30: in questo caso le famiglie sono state accolte nel plesso di Via Carlo Alberto dalla Chiesa al civico 23.