Il bilancio della Roma-Lido a giugno 2024, meno treni in ritardo o soppressi

Migliorano le qualità di viaggio sulla Roma-Lido: il bilancio effettuato dal Comitato Pendolari per il mese di giugno 2024

La situazione della Roma-Lido migliora. Tantissimi sono ancora i problemi di questa linea, che comunque vede un progressivo aumento della vivibilità per i propri utenti. In un trend che si stava palesando dal mese di aprile 2024, i progressi per questa tratta ferroviaria proseguono e vengono ufficializzati anche per il mese dello scorso giugno, come testimoniato anche dallo studio effettuato dal Comitato Pendolari.

Migliora la qualità del viaggio sulla Roma-Lido

Ancora non si è usciti dalla nuvola di “Linea ferroviaria peggiore d’Italia”, eppure un passo avanti sta venendo fatto da Cotral per provare a rendere meno disagiante il viaggio dei propri utenti. Ci sono stati grandi miglioramenti in fatto di soppressioni e ritardi delle singole corse, in numeri che vorrebbero far ben sperare con l’avvicinamento alla stagione autunnale e il ritorno dei lavoratori e gli studenti sulla linea ferroviaria.

Le corse in ritardo sulla MetroMare sono calate ulteriormente: se a maggio era stato stimato il 9,1% dei treni in ritardo, giugno si è concluso solo con l’8,9%. Tema molto sentito dai pendolari, inoltre, quello legato ai treni soppressi, che spesso si sono rivelati come la sorpresa devastante alla stazione Piramide dopo l’orario di lavoro. Tali fenomeni sono scesi drasticamente all’1,3%, in confronto al 3% di maggio 2024.

La qualità di viaggio oggi e le previsioni per il futuro

I pendolari della MetroMare possono dirsi soddisfatti? Possiamo dire che un primo passo è stato fatto verso il miglioramento della linea, che comunque nell’ultimo mese – come riportato dal Comitato Pendolari della Roma-Lido – è riuscita a compiere oltre 3140 corse. Numeri possibili nonostante un servizio completamente inesistente la sera, considerato come la linea venga chiusa per lavori dopo le 21.

Il futuro sarà ugualmente roseo? Il treno della Metro A, dopo la revisione a Piacenza, è pronto per entrare in azione sul percorso della Roma-Lido. Come mostrato da Odissea Quotidiana, il mezzo ferroviario è stato dipinto anche col colore blu del Cotral e le bande laterali arancioni. Il suo lavoro sarà cruciale, considerato come dovrà smaltire la forte affluenza sulle banchine soprattutto nelle ore di punta.