Il cantiere di Ostia Antica è deserto. I residenti: “Perché è bloccato?”

Continua a rimanere fermo il cantiere stradale davanti alla stazione ferroviaria di Ostia Antica: la denuncia di Gaetano Di Staso

Diventa sempre più curioso il mistero legato al cantiere di Ostia Antica, ormai bloccato da quasi 50 giorni senza un’apparente motivazione. Una situazione che è diventata ancora più grave nei giorni scorsi, quando i residenti hanno dimostrato con video in diretta su Facebook come l’area cantieristica fosse completamente abbandonata e addirittura piena di rifiuti da settimane: segni, come intuibile, di un chiaro abbandono della stessa zona e un conseguente fermo dei lavori.

Il cantiere fermo di Ostia Antica: la vicenda continua

L’Amministrazione del X Municipio di Roma Capitale aveva provato grossolanamente a tamponare la vicenda davanti alla stazione di Ostia Antica, adducendo prima alle ferie della ditta edile e poi a dei lavori sui sottoservizi per gli ascensori da collegare al ponte pedonale. Una situazione subito smentita da Gaetano Di Staso (responsabile di Ecoitaliasolidale nel X Municipio), che attraverso la sua telecamera aveva ripreso lo stato dei cantieri tra la via del Mare e l’Ostiense: entrambe le aree sono abbandonate da settimane, con gli spazi ormai invasi da foglie e rifiuti.

Le aree di lavoro invase dal fogliame e i rifiuti

Le immagini di Di Staso sono la netta rappresentazione di come il cantiere sia bloccato, indipendentemente dalle affermazioni del X Municipio di Roma Capitale e gli Uffici Tecnici competenti. Le zone di lavoro sono ferme da tempo, con nessuno che neanche si è preso la briga di pulire le aree dal fogliame proveniente dalle ultime folate di vento e rifiuti che vengono gettati all’interno delle buche. Una situazione scomoda per l’Amministrazione lidense, che agli atti pratici ha dimostrato di non monitorare quest’area di lavoro nel quartiere di Ostia Antica. Sorge quindi la perplessità sui tempi di lavoro per ultimare il progetto degli ascensori, che sempre più difficilmente potranno essere pronti per l’inizio dell’anno nuovo.