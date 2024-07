Il grande skate si allena a Ostia per le Olimpiadi: prosegue la preparazione di Keegan Palmer sul litorale

I grandi campioni dello skate si allenano a Ostia, nel Comune di Roma: avvistato Keegan Palmer allenarsi per le Olimpiadi di Parigi 2024

Il grande sport si allena a Ostia, soprattutto in vista delle Olimpiadi. Dopo i campioni dell’atletica leggera tra le Fiamme Gialle e la Pineta di Castel Fusano, oltre i nuotatori al Polo Natatorio, anche i grandi campioni dello skateboard hanno deciso di venire a fare la preparazione nel territorio del Litorale Romano. Sul territorio lidense da mesi sarebbero arrivati grandi campioni internazionali di questo sport, che hanno svolto gli allenamenti preparativi all’imminente avvio delle Olimpiadi di Parigi 2024.

I grandi campioni dello skateboard a Ostia per prepararsi alle Olimpiadi

Dopo il mondiale di skateboard allo SkatePark di Ostia, i grandi campioni di questa disciplina hanno scelto la pista per prepararsi all’imminente impegno olimpico parigino. Tra i grandi nomi che si stanno allenando sul Litorale Romano, c’è quello di Keegan Palmer. Lo skater australiano è un campione olimpico uscente, considerato come si sia imposto come medaglia d’oro nell’ultimo impegno di Tokyo 2020 nella disciplina del park. Per gli appassionati della disciplina, non solo lui sta seguendo un percorso sul territorio lidense. A fargli compagnia anche un grande campione italiano, Alessandro Mazzara: skater romano e che già si è affermato sulla scena internazionale.

Il regno dello skate sul Litorale Romano: da Keegan Palmer ad Alessandro Mazzara

A raccontare questa bellissima storia di sporto è il consigliere comunale Paolo Ferrara, attualmente eletto al Comune di Roma con il Movimento 5 Stelle. All’epoca, fu proprio il pentastellato a battersi per l’apertura di una skatepark nel territorio di Ostia: oltre la possibilità di fare sport e ospitare eventi di prestigio internazionale, anche la missione di togliere quanti più ragazzi possibile dai brutti giri della strada. Il tutto in una zona già storicamente complessa sul piano sociale, ovvero l’area di Piazza Lorenzo Gasparri e il vicino Idroscalo.

Paolo Ferrara che ci tiene a fare dei ringraziamenti speciali per quest’importante occasione per lo sport lidense: “Non finirò mai di ringraziare il Presidente della Federazione Internazionale World Skate Sabatino Aracu per aver creduto nel territorio ed aver portato eventi così importanti ad Ostia”.

In un centro dove far sport è completamente gratuito, l’esperimento sociale voluto dall’ex sindaca Virginia Raggi sembra far vedere i propri frutti: grandi campioni internazionali si allenano nello stesso centro dove comunissimi ragazzi si avvicinano a questa disciplina, oppure svolgono questo sport senza nessuna spesa. Ogni tanto, una bella storia di Ostia che dà speranza ai residenti.