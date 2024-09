Il maltempo avanza su Roma, atteso l’autunno da domani

Da domani torna il maltempo a Roma: rovesci temporaleschi si abbatteranno su tutto il Lazio durante la prossima settimana

Lasciato alle spalle un fine settimana che ha regalato agli italiani gli ultimi scampoli d’estate, con temperature gradevoli e cieli sereni in gran parte del Paese, una perturbazione atlantica è pronta a riportare l’autunno in Italia e soprattutto a Roma. A partire da domani, lunedì 23 settembre, l’instabilità atmosferica sarà protagonista, con piogge e temporali diffusi da Nord a Sud. Le regioni settentrionali dovranno fare i conti con nubifragi e possibili grandinate, mentre schiarite soleggiate sono attese sui versanti adriatici centro-meridionali, in Calabria e sulle Isole Maggiori.

Maltempo sul Centro Italia e la zona di Roma

Come spiega Sky TG24, il Centro Italia sarà particolarmente colpito dalla perturbazione. Già dalla mattinata di lunedì, Toscana e Lazio vedranno l’arrivo di precipitazioni, con temporali intensi soprattutto lungo la costa. Nel corso della giornata, il maltempo si estenderà anche alle altre regioni centrali, persistendo fino a sera in Lazio, Toscana e Umbria. Le temperature massime subiranno un calo, attestandosi tra i 22 e i 25°C.

Le previsioni del tempo per la settimana prossima

Martedì 24 settembre vedrà un graduale miglioramento delle condizioni meteo, anche se la pioggia insisterà al mattino su Toscana, Umbria e Lazio. Nel pomeriggio, il maltempo si concentrerà principalmente sugli Appennini, lasciando spazio a schiarite nelle altre zone. Le temperature massime saranno comprese tra i 19°C di L’Aquila e i 25-26°C di Ancona, Roma e Pescara.

L’autunno torna nel Lazio

L’arrivo di questa perturbazione segna il definitivo passaggio dall’estate all’autunno. È quindi il momento di rispolverare ombrelli e impermeabili, e di prepararsi ad affrontare le tipiche giornate autunnali, con piogge, vento e temperature in calo. Nonostante il maltempo, l’autunno offre anche paesaggi suggestivi e occasioni per godersi la natura in modo diverso, magari con una passeggiata tra le foglie colorate o una serata davanti al camino.