Il marito la picchia sotto gli occhi delle figlie, lei chiama i carabinieri e lo fa arrestare

La vittima ha riferito ai militari che le violenze da parte del marito andavano avanti da tempo, tanto da avere iniziato a temere anche per le sue due figlie, entrambe minorenni.

Per l’uomo, 47 anni, sono scattate le manette e si sono aperte le porte del carcere. La moglie è stata trasferita in ospedale per essere curata. Dopodiché ha riferito ai carabinieri di volersi trasferire da un parente insieme alle due figlie.

Moglie vittima di violenze denuncia il marito

Era in preda ai fumi dell’alcol il 47enne arrestato questa mattina dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Maddaloni, provincia di Caserta. Ad allertare i militari è stata la moglie dell’uomo, vittima di violenze e maltrattamenti che andavano avanti da anni. Quando i carabinieri sono arrivati nell’abitazione teatro degli abusi, hanno trovato la donna e le figlie minorenni chiuse nel bagno di casa. Per il 47enne sono scattate le manette e si sono aperte le porte del carcere di Santa Maria Capua Vetere, con l’accusa di maltrattamenti continui.

La donna è stata trasferita all’ospedale di Marcianise, per essere curata. Ai militari ha raccontato che le violenze erano ormai all’ordine del giorno. Il marito tornava soventemente ubriaco a casa e si accaniva su di lei, sotto gli occhi delle due figlie. Proprio per il timore che l’uomo potesse fare del male anche alle bambine, la vittima si è decisa a denunciare. Per il momento – ha fatto sapere ai carabinieri – andrà a stare a casa di un parente, dal quale si sentirebbe al sicuro.