Il messaggio del Papa in visita al Campidoglio e la foto col Sindaco Roberto Gualtieri

Il Papa fa visita al Campidoglio, accolto dal sindaco Roberto Gualtieri e i consiglieri eletti al Comune di Roma. L’incontro tra il Santo Padre e il Primo Cittadino si divide in due parti, con una visita privata dedicata solamente al Sindaco e successivamente un incontro pubblico all’interno dell’Aula Giulio Cesare. Il punto della visita, come fatto emergere dalle parole di Francesco I, è l’organizzazione del Giubileo nella Capitale.

Cos’è accaduto nell’incontro tra Papa Francesco e il Sindaco di Roma?

Ad aprire le danze, almeno pubblicamente nell’Aula Giulia Cesare, sono le parole del sindaco Roberto Gualtieri. Il Primo Cittadino ha ribadito l’importanza del Santo Padre per Roma, considerato come oggi ne sia la guida spirituale per tutti i cittadini. Il Papa traccia l’esempio su cui va costruita la Città Eterna: inclusiva, capace di accogliere e aiutare gli ultimi, una realtà metropolitana capace di mandare un importante messaggio di pace.

Le parole del Santo Padre sul Giubileo

Senza troppi giri di parole, il Papa inquadra l’argomento da sollevare: il Giubileo. Un nodo che, al di là dell’incontro, negli ultimi mesi ha creato forti contrasti tra Roma e la Santa Sede. Il Papa ricorda come l’evento porterà milioni di pellegrini nella Città Eterna, con la stessa Capitale d’Italia che dovrà rispondere nel modo adeguato per ospitarli: servizi, ma soprattutto il decoro. Questi, peraltro, temi già sollevati dal Vaticano nei mesi scorsi durante la preparazione dell’Anno Santo.

Il Papà ha ricordato come Roma non sia solamente il Centro Storico, ma le attività di riqualificazione devono interessare anche le zone della periferia: collegamenti con i mezzi pubblici, ma soprattutto la pulizia delle strade. Un incontro che, a parer di molti, è sembrata essere l’ennesima punzecchiatura del Santo Padre verso il Sindaco capitolino: tirate di giacca che già si erano levate all’inizio del 2024 sull’efficienza dei mezzi pubblici e gli ospedali dentro la Capitale.