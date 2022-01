Il Ministero della Salute lancia l’allarme: ‘Non assumete queste bustine di Polase Difesa Inverno’, ecco quali

Il Ministero della Salute sul proprio sito, nella sezione dedicata alle avvertenze, ha lanciato un allarme e ha divulgato il richiamo di diverse confezioni di Polase, integratori vitaminici che in questo periodo forse vengono assunti da molti.

Polase ritirato dal mercato: ecco i lotti interessati

Il richiamo, che riporta la data del 12 dicembre scorso, è stato pubblicato il 3 gennaio e fa riferimento alle confezioni di Polase Difesa Inverno da 28 e 14 bustine da 7,1 g, prodotti commercializzati dall’azienda GSK Consumer Healthcare s.r.l. I lotti interessati sono: STA63, STA64, NT602 e NT603, con data di scadenza 02/2023 e 04/2023.

Il motivo del richiamo e cosa bisogna fare

Come si legge nella scheda il richiamo è precauzionale ed è dovuto alla presenza di tracce di ossido di etilene in concentrazioni superiori ai limiti consentiti all’interno di un ingrediente utilizzato nei lotti di produzione riportati sopra. Chi è in possesso di queste confezioni (riconducibili a quei lotti) deve sospendere il consumo e restituirle al punto vendita. Per tutte le informazioni si può contattare il numero verde 800931556 oppure scrivere al seguente indirizzo e-mail: it.servizio-consumatori@gsk.com.