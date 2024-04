Il padre lo trova agonizzante in auto: Nicolas muore per un malore a 29 anni

Nonostante i soccorsi, per il 29enne non c’è stato nulla da fare. La drammatica scoperta è stata fatta dal papà di Nicolas, che lo ha trovato senza vita in auto.

La Procura di Pordenone ha avviato un’indagine per accertare le cause del decesso.

Nicolas Ridolfo muore a 29 anni

Tragedia a Caorle, provincia di Venezia. Nicolas Ridolfo, 29 anni, originario di San Stino di Livenza, è morto all’ospedale di Portogruaro, dove era arrivato in condizioni disperate. Ad allertare il 118 era stato il papà di Nicolas, che lo aveva lasciato in auto sotto casa. Non vedendolo rientrare, si è allarmato ed è sceso a controllare. A quel punto ha trovato il figlio agonizzante in auto.

Ha allertato i soccorsi e, in pochi minuti, sul posto è arrivata un’ambulanza. A quel punto sono iniziate le manovre di rianimazione. Il 29enne è stato trasferito all’ospedale di Portogruaro, dove è deceduto poco dopo, nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita. A stroncare la vita di Nicolas, che ha sempre lavorato nel campo della ristorazione, sarebbe stato un arresto cardiaco.

Stando a quanto riferiscono Il Messaggero e Il Gazzettino, in passato il ragazzo avrebbe avuto problemi di tossicodipendenza, da cui pare fosse definitivamente uscito. La Procura di Pordenone ha avviato un’indagine per accertare le cause del decesso.

Sotto choc la comunità di Caorle, dove il giovane viveva ed era molto conosciuto, anche per via della sua attività.

La morte del calciatore 26enne Mattia Giani

Un dramma che sembra ripetersi, seppur in circostanze differenti. Nella mattinata di lunedì,il calciatore 26enne Mattia Giani, che militava nel Castelfiorentino United, è deceduto dopo un malore improvviso che l’ha colto mentre disputava una partita contro il Lanciotto, allo stadio Ballerini di Campi Bisenzio. Dopo pochi minuti di gara, il giovane atleta si è portato una mano al petto e si è accasciato a terra, senza più rialzarsi. Soccorso e trasferito all’ospedale Careggi, è deceduto qualche ora dopo il ricovero.