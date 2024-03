Il paradiso naturale dei sogni è qui, dove poter ammirare un’isola galleggiante: acqua color turchese

Un paradiso naturale con un’isola galleggiante all’interno: ecco dove si trova questo splendido posto in Italia.

Tra le aree definite un “paradiso naturale“, molti di questi spazi li troviamo all’interno della Regione Lazio. Tra le bellezze particolare che possiamo vedere qui, c’è anche un’isola galleggiante. Questo particolare fenomeno legato alle particolarità della natura laziale, è possibile vederla all’interno del territorio laziale e non eccessivamente lontano dal territorio di Roma. Ecco dove poterla visitare e come poterci arrivare.

Il paradiso naturale con l’isola galleggiante: ecco dove trovarlo

L’isola galleggiante la troviamo all’interno del Lago di Posta Fibreno. Questo è uno dei luoghi affascinanti e belli del Lazio, con un lago che si estende all’interno della Valle di Comino. Quest’area naturale la troviamo in linea d’area ai confini del Lazio, con questo territorio che si trova nelle vicinanze dell’Abruzzo e il Molise. Il bacino risulta essere di origine carsica, vedendo la vasca naturale alimentata da antichissime sorgenti sotterranee. Caratteristiche che, oltre all’isola galleggiante, ha permesso anche un proliferare della biodiversità.

La visita all’isola galleggiante

Tra le principali attrazioni del Lago di Posta Fibreno troviamo la famosa isola galleggiante. Questa è una massa sull’acqua, formata principalmente da torba, erba e rami. Tale piattaforma naturale si muove continuamente per il lago, spostata dall’azione naturale delle correnti e del vento che tocca la Valle del Comino. Il fenomeno è unico in Italia e non è figlio dei tempi contemporanei: il fenomeno veniva già attentamente menzionato nello scritto “Naturalis Historia” di Plinio il Vecchio.

L’isola galleggiante, che oltretutto è molto stabile, permette all’uomo di salirci sopra. La piattaforma naturale si può raggiungere con una barca a remi o un pedalò, che potete tranquillamente affittare al molo. E’ possibile visitarla anche con una gita organizzata dalla Riserva della Valle del Comino, che organizza delle visite guidate con l’apporto di un battello a vapore.

Come raggiungere questo paradiso immerso nella natura

Il Lago di Posta Fibreno si trova nelle vicinanze di Sora, distando solamente 6 km dal Comune ciociaro. La località sorge proprio all’interno del versante laziale del Parco Nazionale d’Abruzzo, segnando un confine naturale tra il Lazio e il Molise. La località si può raggiungere facilmente in macchina percorrendo la Strada Statale 509 “Forca d’Acero”, più conosciuta per essere il principale raccordo urbano che collega Sora e Cassino. Lungo la strada, basterà seguire l’indicazione verso Posta Fibreno.

Per raggiungere il lago, nella vostra gita fuori porta, la direzione sarà molto semplice da trovare. La vasca d’acqua naturale, infatti, è ben visibile anche dalla strada. Ai tanti automobilisti che possono arrivare in questo posto, la località offre anche un grande parcheggio dove lasciare le autovetture.