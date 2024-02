Il prof gli dà un voto basso per cattiva condotta, studente gli sferra un pugno al volto

La preside dell’Istituto Alberghiero in cui si è registrata l’aggressione ha annunciato che nelle prossime ore potrebbero scattare provvedimenti per lo studente.

Nello stesso istituto, appena un mese fa, la madre di un’alunna aveva aggredito un’altra insegnante, colpendola con due schiaffi, perché rea di aver messo una nota disciplinare alla figlia.

Studente aggredisce un professore con un pugno al volto

Si stava comportando male, forse disturbando la lezione, per questo il professore ha deciso di mettergli un voto basso in condotta. Un richiamo che, però, lo studente non ha gradito, tanto da colpire il docente con un pugno in pieno volto. L’aggressione si è registrata qualche giorno fa in un istituto Alberghiero di Pescara. Stando a quanto riferisce Il Messaggero, il professore avrebbe richiamato l’alunno durante una lezione di cucina. Il ragazzo avrebbe continuato, imperterrito, a comportarsi in maniera non adeguata al contesto scolastico. A quel punto, il docente ha deciso di mettergli un voto basso sul registro di classe. Una decisione che il ragazzo non ha gradito, tanto da avvicinarsi al professore e sferrargli un pugno al volto.

La dirigente scolastica ha già annunciato che è stato indetto un Consiglio di classe e poi un Consiglio d’Istituto per ascoltare le parti coinvolte e chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Non è escluso che la preside possa prendere dei provvedimenti nei confronti dello studente.

Appena un mese fa, quello stesso istituto superiore è stato teatro di un’altra aggressione, questa volta da parte di una mamma, che ha colpito con due schiaffi una docente, rea di aver messo una nota di demerito alla figlia.