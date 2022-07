Roma, degenera una lite e un uomo viene colpito a bottigliate in testa

I due uomini avevano iniziare a litigare in via Ostiense, zona San Paolo. Erano circa le 19:00 del pomeriggio e la strada è stata movimentata dalle urla dei due e dalle reciproche minacce. Nonostante i toni molto violenti, all’inizio non è intervenuto nessuno. Poi, all’improvviso, la situazione è cambiata.

Cos’è successo

Sono stati i passanti a dare l’allarme. Quelle che all’inizio sembravano solo toni alti, si sono trasformati presto in violenza fisica. Alcuni testimoni hanno raccontato che uno dei due ha preso una bottiglia di vetro iniziando a spaccarla in testa all’altro. Immediati i soccorsi del 118 e l’arrivo dei Carabinieri. Ancora, non sono noti i motivi della lite e su questo stanno indagando i Carabinieri. La vittima è stata portata, con codice giallo, al San Giovanni.