Immobile, addio alla Lazio? Tra critiche e lacrime, il Capitano medita sul futuro in biancoceleste

Ciro Immobile medita l’addio alla maglia della Lazio: la decisione sarebbe arrivata dopo la partita con il Bayern Monaco.

Ciro Immobile valuta la possibilità di abbandonare la Lazio. La voce girava già da un anno, con l’uscita dalla Champions League che avrebbe accelerato questa decisione nel capitano biancoceleste. A innescare questa volontà nel più grande marcatore della Lazio, le critiche degli haters dopo la sfida con Bayern Monaco: più di qualche tifoso non gli avrebbe perdonato il mancato gol in Germania, che comunque non avrebbe riaperto la partita.

Ciro Immobile vuole lasciare la Lazio: la scelta

Il ragazzo non avrebbe retto all’ultimo attacco proveniente dalla tifoseria, che lo avrebbe contestato duramente sui social per le prestazioni calcistiche degli ultimi mesi. Immobile non è più decisivo come un tempo in campo, spesso fuori forma e in troppe occasioni relegato in panchina. Una situazione che avrebbe notato in primis Luciano Spalletti, che in qualità di CT non convoca più il giocatore per le partite della Nazionale italiana.

La volontà di andare via da Roma

Già l’estate scorsa l’attaccante è stato vicino all’Arabia Saudita, in un’offerta che avrebbe soddisfatto le richieste di Claudio Lotito. Un’operazione di mercato che sembrava concludersi questo inverno, con gli incontri del patron biancoceleste a Riad per la Supercoppa Italiana.

Ora le voci si fanno più intense, con la Lazio pronta a privarsi del suo più grande attaccante come avvenne ai tempi di Giuseppe “Beppe” Signori. Solo che a quell’epoca in rosa c’era il fenomeno di Roberto Mancini, mentre oggi l’alternativa proposta da Lotito si chiama Valentin “Taty” Castellanos, ovvero un giocatore dalle dubbie qualità tecniche e mai realmente incisivo in campo.

Le parole di Ciro Immobile per il pubblico biancoceleste

Ciro Immobile ama la Lazio e i propri tifosi, ma si rende conto dell’attuale condizione fisica, asfissiata da pesanti infortuni nell’ultimo anno e mezzo. Forse non andrà via per centinaia di milioni d’euro a giugno prossimo, ma ciò non toglie come una nuova avventura possa attenderlo nell’immediato futuro: alla finestra rimane aperta la pista dell’Arabia Saudita, con l’Al-Ahlia ancora interessata alle prestazioni dell’attaccante italiano.