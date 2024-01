Immobile gioca contro l’Inter? Formazioni Supercoppa, le ultime

Ciro Immobile ha ancora problemi fisici: potrebbe partire dalla panchina nella sfida di Supercoppa Italiana con l’Inter in Arabia Saudita.

Ciro Immobile rischia di finire nuovamente in panchina per l’incontro di Supercoppa Italiana della Lazio con l’Inter. I problemi di Maurizio Sarri con l’attacco biancoceleste non finiscono, dove ai problemi fisici di Ciro si sono aggiunti negli ultimi giorni anche quelli di Valentín Castellanos, uscito acciaccato dalla partita in casa contro il Lecce.

Immobile gioca contro l’Inter?

Immobile sarebbe destinato alla panchina secondo gli opinionisti intervenuti oggi a Radio 6. Tutti si trovano d’accordo come Immobile non abbia ancora i 90 minuti all’interno delle gambe, con mister Sarri che potrebbe farlo entrare a partita in corso in nel caso un pareggio palesasse la possibilità di rigori tra i biancocelesti e l’Inter per accedere alla Finale di Supercoppa Italiana.

Immobile in panchina contro l’Inter: le alternative di mister Sarri

Se non giocherà Ciro Immobile dal primo minuto in Arabia Saudita, Maurizio Sarri tornerà a sperimentare l’undici titolore nonostante l’importanza della partita contro la formazione di mister Simone Inzaghi. Tutto lascerebbe intendere verso il riutilizzo di Felipe Anderson come “Falso 9” in attacco, in una posizione che già il giocatore ha rivestito nella scorsa partita e in passato con Sarri. Pesa comunque l’alternativa in attacco per Immobile, soprattutto ora che Castellanos è infortunato e potrebbe averne per un paio di settimane coi guai fisici.

Immobile in panchina contro l’Inter: la situazione con Felipe Anderson

All’Al-Awwal Park di Riad scenderà in campo una Lazio in piena emergenza in vari reparti, che vanno dalla difesa all’attacco. Al momento, sono confermati i problemi fisici per Patric e Luis Alberto, che difficilmente vedranno il campo da gioco contro l’Inter. Dubbi anche sulla presenza di Mattéo Guendouzi, che ha giocato finora tutte le partite e il 28 gennaio è atteso con la sfida col Napoli.

Preoccupa però soprattutto l’attacco, dove l’unica alternativa Felipe Anderson è finita nel ciclone del calciomercato. Secondo i rumors, sarebbe nell’aria un’offerta della Juventus per portarlo a Torino prima della fine del mercato di gennaio.