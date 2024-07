In arrivo un treno dalla Metro A sulla Roma-Lido, obiettivo corse ogni 15 minuti

In dirittura d’arrivo il nuovo treno della Roma-Lido: Atac presterà un convoglio proveniente dalla linea Metro A

Il piccolo potenziamento della Roma-Lido sta arrivando. Sarebbe in procinto l’arrivo del convoglio della Metro A sulla linea lidense, che dovrebbe aiutare a fluidificare il traffico dell’utenza tra il territorio di Ostia e la zona dell’Ostiense. Un progetto che oggi si trova in stato avanzatissimo, considerato come il convoglio ferroviario adesso si trova a Piacenza per essere convertito per l’utilizzo sul percorso dell’attuale MetroMare.

Arriva un nuovo treno sulla Roma-Lido, il prestito di Atac

Il progetto del Comitato Pendolari della Roma-Lido vede finalmente la luce. Il treno sarebbe in procinto di arrivare sulla linea lidense, in un prestito dalla portata straordinaria da parte di Atac. Dalla linea A arriverà un Caf300, che ora è in fase di revisione a Piacenza: nell’officina piacentina il treno ha dovuto subire tre piccoli interventi, che gli permetteranno di viaggiare sui binari della MetroMare e alleggerire il carico dell’utenza sui treni di questa tratta.

L’obiettivo dei 15 minuti sulla MetroMare

Con l’arrivo del nuovo convoglio nel prossimo futuro, si può cominciare a sperare in un miglioramento del servizio della Roma-Lido. Da 22 minuti tra un convoglio e l’altro alla fermata ferroviaria, i tempi potrebbero scendere ai 15 minuti che tanti pendolari invocavano per stare dietro agli impegni del lavoro o della scuola. Nel tecnico la possibilità è concreta, considerato come il nuovo convoglio aggiornerebbe il parco mezzi per la MetroMare. In servizio ci sarebbero 6 Caf300, a cui si aggiungerebbe 2 convogli da revisionare nel prossimo futuro ma affidabili sul piano delle prestazioni di viaggio.

Nonostante la netta opposizione all’iniziativa della maggioranza del Comune di Roma (Partito Democratico e realtà di Centrosinistra), due volti sono stati i principali interlocutori che hanno portato la voce dei cittadini nelle istituzioni: i consiglieri di IX e X Municipio, il consigliere comunale Francesco Filippo Carpano (Lista Civica Calenda Sindaco) e l’assessore regionale Fabrizio Ghera.