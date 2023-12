In Fabula Salus Christmas Lab 2023 a Roma: arte, favole di Esopo e rigenerazione urbana a Vigne Nuove

A cura dell’Asl Roma 1, l’evento In Fabula Salus Christmas Lab 2023 all’interno del quartiere Vigne Nuove a Roma.

“In Fabula Salus Christmas Lab 2023” è un evento dedicato alle favole di Esopo che si svolge nel quartiere Vigne Nuove a Roma, all’interno del progetto di rigenerazione urbana chiamato “Another World: Arte in città per immaginare il futuro.” Organizzato dall’Associazione Eco dell’Arte, curato da Elena Paloscia, e realizzato in collaborazione con il TSMREE III – Servizio Tutela Salute Mentale e Riabilitazione Età Evolutiva della ASL Roma 1, il progetto ha il patrocinio del Municipio Roma III Montesacro e coinvolge anche Ater.

L’evento In Fabula Salus Christmas Lab 2023 nella zona di Vigne Nuove a Roma

L’evento propone una serie di laboratori ed attività gratuite dedicate alle favole di Esopo per ragazzi del TSMREE3, scuole e famiglie. L’obiettivo è portare nel quartiere attività di qualità, come laboratori di illustrazione, lavorazione del feltro, letture e visite guidate, al fine di coinvolgere le famiglie e scoprire nuovi aspetti del Terzo Municipio attraverso storie affascinanti.

Le favole di Esopo nel quartiere Vigne Nuove di Roma

Le favole di Esopo vengono utilizzate non solo come racconti educativi, ma anche come strumento per riflettere, ritrovare il benessere, imparare a fidarsi di sé stessi, accettare e valorizzare le differenze, e comprendere l’importanza di valutare le persone con cui entriamo in contatto. Le attività sono condotte da artisti, docenti, storici dell’arte ed esperti di arteterapia, e includono letture, workshop, laboratori di illustrazione e di lavorazione del feltro. Inoltre, è previsto uno spettacolo con burattini in feltro, dando vita ai personaggi delle favole.

Il programma per l’evento di Vigne Nuove

Il programma degli eventi include laboratori di illustrazione ispirati alle favole di Esopo, laboratori di feltro ad ago per la costruzione di personaggi delle favole, letture ad alta voce, visite guidate al progetto “Another World” e ai murales dipinti da artisti come Gola Hundun, Solo e Diamond, nonché un talk con l’artista Lucamaleonte. Gli appuntamenti si svolgeranno in diverse date a dicembre, coinvolgendo diverse fasce di pubblico, dai giovani utenti del TSMREE3 agli studenti delle scuole medie e superiori, e alle famiglie. I laboratori e le attività sono concepiti come opportunità per esplorare la creatività, stimolare la crescita personale e culturale, e favorire il benessere psicofisico attraverso l’arte.

Il progetto di rigenerazione urbana per il quartiere di Roma

Il progetto “Another World” è parte di un più ampio piano di rigenerazione urbana che coinvolge artisti ed artigiani nell’area di Via Dina Galli, 8, sede della ASL che accoglie minori con difficoltà neurologiche e psichiatriche. L’obiettivo è trasformare questi spazi attraverso l’arte in luoghi positivi e stimolanti per i giovani e la comunità nel suo complesso.