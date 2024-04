In ospedale con un forte mal di pancia, 30enne incinta al nono mese muore insieme alla sua bimba

Il dramma è avvenuto la notte scorsa. Nonostante un cesareo d’urgenza, non è stato possibile salvare la vita alla piccola che la donna portava in grembo.

La donna era arrivata in ospedale con un forte dolore addominale. A nulla è servito il massaggio cardiaco dei medici, che è andato avanti per tutto il tempo dell’intervento chirurgico.

Trentenne incinta al nono mese muore insieme alla sua bimba

Un dramma nel dramma quello che si è registrato la notte scorsa all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Una donna di 30 anni, incinta al nono mese di gravidanza, è morta insieme alla piccola che portava in grembo. Stando a quanto riferisce Leggo, la giovane mamma – di origini nigeriane – ha allertato l’ambulanza per un forte dolore addominale.

Trasferita d’urgenza in ospedale, i medici del nosocomio pugliese hanno tentato un cesareo d’urgenza, per cercare di salvare la vita alla piccola che la donna portava in grembo, ma non ce l’hanno fatta. I medici hanno proseguito con il massaggio cardiaco per tutto il tempo dell’ intervento chirurgico. Nonostante ciò, sono morte sia la madre che la bambina.