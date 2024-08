Incendi a Giardino di Roma, residenti chiedono lo sfalcio della zona V6

Paura del rischio incendi a Giardino di Roma: residenti chiedono lo sfalcio degli spazi verdi nell’area del Lotto V6

Torniamo a parlare del rischio incendi a Giardino di Roma. Come avevamo già scritto su Il Corriere della Città nelle settimane scorse, nel quartiere al confine tra il X e IX Municipio c’è un reale rischio di roghi. Si tratta della zona V6, che nei mesi scorsi l’Amministrazione lidense aveva promesso di pulire proprio per evitare il rischio di fuochi sotto le abitazioni. Nonostante ci troviamo alle porte di Ferragosto, e le molteplici richieste alla vicepresidente Valentina Prodon, l’area risulta pulita dall’erba incolta solo in una parte di tutto il suddetto quadrante.

I residenti di Giardino di Roma chiedono gli sfalci per evitare incendi nella zona

La necessità di prevenire gli incendi nella zona tra Malafede e Vitinia diventa cruciale, considerato come già quest’estate il quadrante del Lotto V6 era andato in fiamme proprio sotto la casa dei residenti del quartiere. Ufficialmente il X Municipio, cui l’area è di competenza, avrebbe stanziato i fondi per effettuare le dovute bonifiche e lo sfalcio dell’erba. Un intervento che, a metà agosto, sembra però essersi concluso solamente con la realizzazione di un parziale lavoro sull’area. Ci sono molteplici punti che ancora non hanno visto la presenza dei tagliaerba, in zone però toccate anche da incendi nelle settimane scorse.

I cittadini chiedono sicurezza e “stop” alle fiamme sotto le proprie case

La situazione è spiacevole per i tantissimi residenti della zona, in particolare poi quelli che vivono lungo via Nino Taranto. Dopo la lettera inviata dal Comitato di Quartiere Giardino di Roma nelle settimane scorse, le manutenzioni del verde pubblico non sarebbero state ancora ultimate. Una situazione che, a questo punto, vedrebbe anche i residenti pronti a scrivere al Comune di Roma per chiedere un celere intervento: in tal senso, gli interessamenti starebbero aumentando, con i cittadini che lamentano la presenza molto forte di erba secca e alta sotto i propri balconi. Caratteristiche ottime, in questo periodo dell’anno, per favorire gli incendi all’interno delle aree verdi.