Incendi a Roma, mattina di passione a Largo Beltramelli: “Non si respira per la puzza di bruciato”

Oltre 50 incendi a Roma nel giro di pochi giorni, i residenti denunciano l’aria irrespirabile a Largo Beltramelli e la Tiburtina

Dopo la situazione degli incendi a Roma, ci arrivano altre segnalazioni sulle conseguenze dei roghi in giro per la Capitale. Come evidenziato da RomaToday, sono almeno 50 gli incendi che si sono sviluppati negli ultimi giorni nel territorio della Città Eterna. Episodi che hanno portato a paurosi danni nella zona capitolina, ma soprattutto hanno avuto un impatto significativo sulla qualità dell’aria: come nella zona del Tiburtino, il fumo ha reso l’aria irrespirabile e creato problemi respiratori ai residenti.

Gli incendi di Roma rendono l’aria irrespirabile a Largo Beltramelli

La situazione viene denunciata dalla signora Helena, residenti di Largo Beltramelli e mamma di un bambino piccolo. Alle 9 di questa mattina, quando si sono alzati, hanno trovato una situazione di forte disagio con la puzza di fumo. Una volta aperte le finestre, l’aria è diventata irrespirabile per tutti i componenti della famiglia. Una situazione ormai abituale in quest’area che affaccia sulla Tiburtina, dove i residenti sono esausti di respirare solamente fumo e sostanze tossiche e nocive per la propria salute.

La testimonianza del cittadino alla Tiburtina

Della vicenda ci parla anche il signor Bruno, un residente che per motivi di lavoro è sveglio di notte. Secondo il suo racconto, il culmine dell’odore di bruciato è arrivato intorno alle 4 del mattino. Sopra il Parco Andrea Campagna, a pochi passi dalla Tiburtina e i Monti Tiburtini, si è sprigionato un fortissimo odore di plastica bruciata e caffè bruciato. Una situazione che, per chi dormiva con le finestre aperte, ha reso la nottata difficile. Le persone hanno dovuto chiudere le finestre, soffrendo il caldo quando nel caso non possedevano i ventilatori e i condizionatori. La puzza di fumo non è stata portata via dal vento, rimanendo nella zona anche questa mattina. Intorno alle 10 di oggi, l’odore acre denunciato dai residenti era ancora presente tra la zona di Pietralata e l’area dei Monti Tiburtini.