Incendi Roma, residenti esasperati dall’odore di plastica bruciata: “Un inferno all’Ardeatino e Tor Marancia”

I residenti denunciano le conseguenze degli incendi a Roma: forte odore di fumo nei quartieri, a cominciare dall’Ardeatino e Tor Marancia

Roma brucia e i polmoni dei residenti s’intossicano. Come avevamo raccontato sulle pagine de Il Corriere della Città, la situazione sta coinvolgendo sempre più aree urbane nella Città Eterna e anche fuori dal territorio comunale. Dopo le segnalazioni provenienti da Fiumicino e l’Isola Sacra, in queste ore sono arrivate lettere anche da parte dei residenti che vivono nel quadrante tra l’Ardeatino, l’Appia e Tor Marancia: anche qui, l’aria è irrespirabile e la situazione è divenuta invivibile.

Puzza di bruciato a Roma: l’odore di fumo raggiunge anche l’Ardeatina e Tor Marancia

La situazione ormai è diventata invivibile per la parte dei residenti dell’VIII Municipio di Roma Capitale che vive affacciato al territorio dell’Appia e la via Ardeatina. Proprio ieri pomeriggio, in concomitanza all’incendio nella zona della Pisana, un rogo ha fatto capolino nella zona di Tor Carbone e Grotta Perfetta. Fuoco domato dai soccorritori intervenuti nella zona, col fumo che però si è propagato già dalle ore serali nelle zone limitrofi: Roma 70, il Grottone, Tintoretto, Ardeatino, Montagnola e Tor Marancia.

Aria irrespirabile in alcune zone dell’VIII Municipio: le segnalazioni

Il vento ha spinto l’odore di plastica bruciata fino alle porte del quartiere San Paolo e la Garbatella. Su via del Caravaggio, ovvero una delle principali arterie urbane tra la Montagnola e Tor Marancia, diversi residenti hanno lamentato numerosi disagi con l’odore di fumo. Per i cittadini è stato necessario chiudere le finestre delle proprie abitazioni, così da non sentire l’aria acre e sperare di non vedere la comparsa d’irritazioni alle proprie vie aeree. Una condizione di forte disagio, che è persistita tutta la notte e ancora questa mattina vedeva quel cattivo odore presente nell’aria.

Come in altre zone della Città Metropolitana di Roma, più di un cittadino è rimasto insonne questa notte proprio per il forte odore di bruciato che aveva fatto breccia nella sua abitazione.