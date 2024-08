Incendio al IV Municipio, le discariche abusive di Ponte Mammolo visibili da Google Maps

La scoperta negli incendi del IV Municipio di Roma Capitale: come a Ponte Mammolo, le discariche abusive erano visibile da Google Maps

Sono stati 5 giorni di fuoco al IV Municipio di Roma, dove si sono susseguiti gravissimi incendi nel triangolo di Pietralata, Ponte Mammolo e Settecamini. Le fiamme sarebbero state originate dai rifiuti andati a fuoco, in episodi che probabilmente sarebbe stato possibile evitare con un maggior controllo del territorio tra la Tiburtina e l’area del Prenestino. Infatti, nelle ultime ore tramite Google Maps sarebbero arrivate le immagini dall’alto delle discariche abusive di alcuni quartieri municipali.

Le discariche abusive del IV Municipio scoperte da Google Maps

Vedendo i risultati di Google Maps, è lecito quantomeno chiedersi se certi incendi sarebbe stato possibile evitarli e procurare dei grandi disastri ambientali. Dalla pagina di Welcome To Favelas lanciano la provocazione intelligente, pubblicando su Instagram la foto dall’alto della zona dov’è avvenuto l’incendio di Ponte Mammolo. Come visibile dalla loro pagina Instagram, l’immagine dall’alto fa vedere bene l’area di un’immensa discarica abusiva ai lati di via di Ponte Mammolo. Un tempio del degrado, dove proprio in questi giorni si è innescato un immenso incendio e che ha rovinato la qualità dell’aria in tutti i quartieri limitrofi della Città Eterna.

L’appello del consigliere Fabrizio Montanini

A monitorare costantemente sugli incendi del quadrante tiburtino, si è vista la presenza di Fabrizio Montanini (consigliere in IV Municipio con Forza Italia), che ha raccontato con video e fotografie quello che accadeva nel suo territorio municipale durante gli incendi. A Ponte Mammolo c’era, immortalando come il cielo sia diventato completamente nero in pieno giorno per la potenza del fumo e l’incendio all’interno del quartiere.

Montanini non solo lancia un appello per non far verificare più gravi incendi nella zona della Tiburtina, ma anche spingere il Sindaco di Roma a darsi da fare per evitare questi eventi sul territorio. Gualtieri che, a differenza dell’incendio di Monte Mario, non si è mai presentato per nessun rogo nella zona del IV Municipio.