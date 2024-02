Incendio Mezzocammino, Consiglio Straordinario per riqualificazione di largo Jacovitti

L’incendio di Mezzocammino arriva al Consiglio del IX Municipio di Roma: residenti chiedono la riqualificazione di largo Jacovitti.

Dal tragico incendio di Mezzocammino è passato esattamente un mese. Era il 31 dicembre 2023 quando almeno un centinaio di famiglie dovettero abbandonare un plesso residenziale su largo Jacovitti, complici le fiamme scaturite da un deposito di rifiuti in questa zona del IX Municipio. A distanza di quasi sei settimane, i residenti e il Comitato di Quartiere locale chiedono chiarezza sulla vicenda.

L’incendio di Mezzocammino arriva al Consiglio del IX Municipio

A sollevare la questione è il consigliere Piero Cucunato, attuale capogruppo delle nel Consiglio del IX Municipio. La mattina del 31 dicembre fu tra le prime persone a prestare soccorsi nel quadrante di Mezzocammino, immortalando quei terribili attimi anche con fotografie e materiali video. L’esponente leghista, durante il Consiglio Straordinario, ha chiesto la necessità di un documento unitario per largo Benito Jacovitti.

La necessità di un Consiglio Straordinario sull’incendio

Da diverso tempo il consigliere Cucunato spingeva per la convocazione di un Consiglio sulla vicenda di Mezzocammino. Non fosse come sul caso ci fossero troppi risvolti ancora oggi non pienamente chiari, tanto da portare a un sopralluogo della Commissione Ecomafie sul posto dell’incidente e successivamente dei parlamentari Andrea De Priamo (Fratelli d’Italia) e Jacopo Morrone (Lega Salvini Premier).

Gli interventi della Regione Lazio sul caso di Mezzocammino

Su sollecito di Piero Cucunato, dal IX Municipio, e del consigliere comunale Davide Bordoni (Lega), una risposta è arrivata anche dalla Regione Lazio guidata dal governatore Francesco Rocca. Grazie all’interessamento della consigliera regionale Laura Cartaginese (Capogruppo della Lega Salvini Premier), si è riusciti a ottenere in tempi rapidi il monitoraggio della qualità dell’area nella zona di Mezzocammino e i quartieri limitrofi come Casal Brunori, Torrino e Mostacciano.

Il sostegno ai residenti vittime dell’incendio

Come menzionato sopra, numerosi residenti non sono riusciti a rientrare nelle proprie case dopo l’incendio di Mezzocammino. Motivo per cui, da parte della politica romana, è stato necessario tenere alta l’attenzione sul fatto e non farlo passare nel dimenticatoglio del Campidoglio. Proprio in questo senso, numerose lettere del consigliere Bordoni hanno evidenziato come tanti cittadini, anche vittime dei danni recati dall’incendio, chiedessero risposte al Comune per un ritorno alla normalità dopo le vicende di largo Jacovitti.