Incidente oggi pomeriggio a Pomezia in Via Giacomo Matteotti all’altezza della scuola Trilussa. Una macchina è finita ribaltata sulla carreggiata.

Schianto nel pomeriggio di oggi a Pomezia. Intorno alle 19.00 un’auto, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo e si è capovolta.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Pomezia unitamente ai sanitari del 118. Seguiranno aggiornamenti.