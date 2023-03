Incidente aereo a Teheran: come sono morte Reera Esmaelion e sua madre

Oggi, 8 marzo 2023, ricorre un drammatico anniversario: il secondo anno dopo il tremendo incidente aereo a Teheran verificatosi nella notte dello stesso giorno, nel 2020. Un incidente devastante, in cui hanno perso la vita 176 persone. Si trattava di passeggeri iraniani, per la maggiore, ma anche di ucraini, canadesi, svedesi, tedeschi e britannici. Lo schianto era avvenuto poche ore dopo l’attacco dell’Iran alle basi statunitensi, il che aveva creato non poche discussioni e collegamenti.

Dalle immagini a disposizione, si vedeva chiaramente un’esplosione tremenda, nel momento dello schianto, che aveva provocato anche il disperdersi di una ingente quantità di detriti. Il velivolo, un Boeing 737 – 80 era gestito dall’Ucraina International Airlines (UIA), ed era decollato dall’aeroporto di Teheran alle 6.12, ora locale – per poi schiantarsi a terra pochi minuti dopo il decollo. Alla fine di tutto, il comandante generale della Forza aerospaziale del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica, il generale di brigata Amir Ali Hajizadeh, hanno ammesso, dopo giorni di rimpalli, di aver abbattuto per errore il velivolo ucraino, scambiandolo per un mezzo militare ostile.

La storia della moglie e della figlia dello scrittore Hamed Esmaeilion

Ora, tra le tante storie emerse dopo l’incidente del velivolo dell’Ukraine Airlines verificatosi in Iran, colpisce soprattutto quella che ha coinvolto a moglie e la figlia dello scrittore Hamed Esmaeilion, uno dei grandi autori iraniani, tra i migliori della sua generazione, che si trovavano a bordo del volo in questione. Una sorte drammatica, alla quale però Esmaieilion è sopravvissuto per non aver preso lo stesso volo. Pare, infatti, che tutta la famiglia avrebbe dovuto recarsi alla festa di fidanzamento in Iran della sorella di Eghbalian, la moglie di Esmaieilion. La moglie dello scrittore rinomato, Eghbalian, 42 anni, e sua figlia, Reera, erano dunque tra i i 63 canadesi che sono morti nello schianto di un aereo delle linee aeree internazionali dell’Ucraina, durante quell’indicibile mercoledì mattina, subito dopo il decollo da Teheran. Tra le vittime, almeno 25 bambini.

(La foto in copertina è presa dall’account Instagram ufficiale di Hamed Esmaeilion)