Incidente Ciro Immobile: una superperizia per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente

Altra svolta sulla querelle tra Ciro Immobile e Walter Mannoni, il conducente Atac che lo scorso 16 aprile, insieme al capitano della Lazio, è stato protagonista dello scontro tra il tram del servizio pubblico e il Suv del calciatore. La dinamica del sinistro, avvenuto sul lungotevere all’altezza di Ponte Matteotti, tra criticità e versioni contrastanti, non è mai stata chiarita del tutto. Ora però Immobile e Mannoni sono finiti sotto inchiesta per lesioni stradali. Quindi, con l’iscrizione nel registro degli indagati il Pm Giuseppe Deodato potrà procedere con la superperizia al fine di ricostruire nei dettagli la dinamica dello scontro.

I fatti e le criticità pregresse

Il violento sinistro fece finire in ospedale Walter Mannoni, con 106 giorni di prognosi. Anche Ciro Immobile necessitò di cure e gli vennero refertati venti giorni di prognosi. Così come le sue figlie, che erano con padre a bordo dell’auto, refertate con 30 e 50 giorni di prognosi. Tra le criticità, nel marasma di accuse e denunce reciproche, c’è il rispetto della precedenza e il funzionamento del semaforo. Non si è ancora potuto accertare chi fosse passato col semaforo rosso. In alcuni video si scorge l’impianto spegnersi e poi riaccendersi, ma per i caschi bianchi non ci sarebbe mai stato un problema in ordine alla sua sincronizzazione. Inoltre, cosa che richiederà una consulenza importante, non si è potuto ancora apprendere a che velocità andasse il centravanti dei biancocelesti. Immobile ha sempre sostenuto di non aver superato i cinquanta chilometri orari, mentre il legali del dipendente Atac dicono che la velocità fosse almeno di settanta chilometri all’ora. Nel frattempo Assicurazioni di Roma, la compagni assicurativa dei mezzi Atac, ha respinto la prima richiesta di risarcimento del calciatore. Il suo legale, però, fa sapere che si tratta solo di un atto formale precedente al completamento dell’istruttoria.