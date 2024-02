Incidente in A1, chiuso tratto di autostrada: almeno una trentina i veicoli coinvolti

Almeno sei i chilometri di coda che si sono formati prima della chiusura del tratto autostradale. Un altro incidente si è verificato al chilometro 82.

Sul posto sono arrivate in soccorso diverse squadre di vigili del fuoco.

Tamponamento a catena sull’A1

Lunedì nero per i viaggiatori dell’Autostrada A1 Milano-Napoli. Una trentina di veicoli sono rimasti coinvolti in diversi tamponamenti a catena, per via della densa nebbia.

Chiuso un tratto di autostrada, sulla Piacenza-Parma. Almeno una quindicina i feriti, di cui due in gravi condizioni. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco, la polizia stradale e i mezzi di soccorso. I focolai di incidenti sarebbero almeno due. Il primo lungo il tratto Piacenza-Parma, il secondo all’altezza del chilometro 84, in direzione Bologna.