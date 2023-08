Incidente mortale a Ostia sulla Via del Mare: domani l’ultimo saluto a Rita e Agnese, organizzata una fiaccolata

Domani 29 luglio alle 10.30 presso la chiesa di Santa Bonaria di Ostia, vicino al mercato dell’Appagliatore, si terranno i funerali di Rita Breccolini e della figlia Agnese Armanni. Ostia vuole così dare l’ultimo saluto alle due donne che hanno perso tragicamente la vita lo scorso 19 luglio in un incidente stradale. L’impatto tra la loro Panda e un BMW X5 non ha dato loro scampo. Madre e figlia avevano 69 e 49 anni.

Dopo i funerali cisarà una fiaccolata in loro onore

È stata annunciata sui social la fiaccolata a margine dei funerali, organizzata per ricordarle e per sensibilizzare in tema di incidenti stradali. L’impatto violentissimo tra la Panda e il BMW guidato da un uomo di 54 anni, senza fissa dimora e risultato poi positivo alla cocaina, ha provocato prima la morte della 69enne. Dopo alcuni giorni di agonia è deceduta anche Agnese Armanni, infermiera della Asl, che nei primi minuti era stata trasportata in ospedale in codice rosso. Le sue condizioni, però, erano apparse subito gravissime. Alcuni testimoni, sentiti nell’immediato del sinistro, hanno affermato di aver visto la vettura del 54enne procedere a zig zag per alcuni metri prima dell’impatto. I dettagli della fiaccolata per le due donne saranno divulgati nelle prossime ore. Ad ogni modo, nelle anticipazioni sui social, si legge: “Nessuno deve più morire per l’irresponsabilità di qualcuno“. E poi ancora: “Due persone belle che lasceranno un vuoto enorme“. Numerose le attestazioni di cordoglio per Agnese e Rita. Due donne a cui non si poteva che volere bene, perlomeno a giudicare dalle decine di post sui social per ricordarle e per sensibilizzare le persone sul tema della responsabilità alla guida. Sulla tragedia, consumata al chilometro 22 della via del Mare, in zona Ostia Antica, indagano ancora gli agenti del X gruppo Mare della polizia locale di Roma Capitale.