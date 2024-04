Incidente mortale ad Ardea: l’ultimo saluto alla piccola Regina

Annunciati i funerali della piccola Regina Pietri: ecco quando avverranno le celebrazioni per la bambina morta nell’incidente di Ardea.

Sono stati annunciati i funerali di Regina Pietra. La bambina è rimasta uccisa nel terribile incidente di Ardea, con la piccola che era deceduta sul colpo per le gravi ferite riportate. Dopo le perizie effettuate sul corpo della bimba, l’autorità giudiziaria ha dato poche ore fa la disponibilità a far effettuare i funerali. L’episodio legati alla minore aveva scosso i residenti della zona balneare del Litorale Romano, considerato come l’incidente era avvenuto in un pericoloso incrocio stradale.

I funerali di Regina, la bimba morta nell’incidente di Ardea

Ad annunciare i funerali di Regina Pietra sono stati i familiari. Le esequie della bimba si svolgeranno nella giornata del 13 Aprile 2024. Come comunicato dalla famiglia, la camera ardente avverrà la mattina dalle 8:30 alle 10 presso l’Obitorio del Policlinico Tor Vergata: la bimba verrà messa nei locali di via Oxford 51.

Il funerale di Regina Pietra a Roma

Dopo la camera ardente, la salma della bambina sarà portata a Pomezia. Il funerale infatti si svolgerà presso la Chiesa di San Bonifacio a via Singen 99, nel Comune di Pomezia. Qui tutte le persone interessate, potranno venire a portare l’ultimo salute alla piccola vittima della strada. Come comunicato dalla famiglia della bambina, la funzione religiosa si svolgerà a partire la mattina dalle 11:30 presso la stessa parrocchia.

Il cimitero dove riposerà Regina

Finito il funerale presso la Chiesa di San Bonifacio a Pomezia, la bambina effettuerà l’ultimo viaggio presso il cimitero di via Cincinnato, sempre nel Comune di Pomezia. Qui la famiglia darà l’ultimo saluto alla propria bambina, tragicamente morta all’interno di un incidente stradale dal tragico epilogo.

Sulla vicenda, le forze dell’ordine stanno ancora indagando sulla drammatica vicenda. Le indagini portate avanti sull’incidente stradale di Regina Pietra, stanno provando a ricostruire le esatte dinamiche dello scontro tra veicoli: un episodio avvenuto in un pericolo incrocio che anche sul nostro giornale avevamo trattato in passato.