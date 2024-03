Incidente mortale, auto contro tir: perde la vita una 27enne

Sinistro mortale alle porte di Rieti. Un’auto a contatto con un tir: lo schianto è stato fatale per una 27enne, la giovane è morta sul colpo.

Notte da brivido alle porte di Rieti, scontro frontale sulla statale. Coinvolti un tir e un’autovettura: la macchina sembra aver avuto la peggio con il conducente subito in gravi condizioni. Alla guida una donna di 27 anni, i soccorsi e la politica sono arrivati immediatamente ma non c’è stato nulla da fare.

La donna sembrerebbe essere morta sul colpo. Se il decesso è stato accertato, si cerca ancora di capire la dinamica del sinistro mortale. Intanto il conducente del tir è stato immediatamente condotto all’ospedale di Rieti per accertamenti: non è in pericolo di vita, ma le condizioni sono comunque gravi.

Rieti, tragico incidente nella notte: muore una 27enne

Lo schianto si è rivelato piuttosto forte: sinistro che dovrebbe essere avvenuto all’altezza di San Giovanni Reatino. I traumi sono stati fatali alla donna, mentre i Vigili del Fuoco cercano di rimettere insieme i pezzi tra le lamiere. Proseguono dunque gli incidenti gravi nel Lazio: non solo omicidio stradale, le cui condanne salgono esponenzialmente nell’ultimo anno, ma anche disgrazie e circostanze tragiche con cui fare i conti.

Come nel caso di questo episodio di cui si cerca ancora una cornice. La dinamica è importante per stabilire eventuali responsabilità: la famiglia della 27enne, intanto, è distrutta dal dolore. Il personale sanitario sta svolgendo le operazioni di rito. La statale è stata chiusa al traffico per qualche ora, così da poter consentire rilevamenti sul territorio subito dopo le prime manovre di soccorso.

Una situazione limite finita nel modo peggiore, si cerca ancora di determinarne i meccanismi. Anche se lo sviluppo sembra essere lampante: lo scontro frontale e poi l’abisso, dietro cui però dev’esserci per forza dell’altro. Questo stanno cercando di determinare le autorità.