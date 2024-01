Incidente mortale sul GRA, si cercano testimoni: “Aiutateci”

Incidente mortale sul Gra: dopo il 3 gennaio 2024, giorno della tragedia, i parenti della vittima cercano testimoni.

Una tragica fatalità ha colpito la mattina di mercoledì 3 gennaio 2024 il Grande Raccordo Anulare (GRA) di Roma, con la perdita della vita di un automobilista coinvolto in un incidente avvenuto sulla complanare interna in corrispondenza dell’uscita 32, nella zona della Pisana.

Incidente mortale sul Gra: la vicenda legata alla morte dell’automobilista all’inizio del 2024

L’incidente, che si verificò poco dopo le 9.00, ebbe esiti fatali per un giovane automobilista di 33 anni, il quale quel giorno avrebbe perso il controllo del proprio veicolo in un sinistro autonomo. Secondo le informazioni che sono circolate da quella drammatica data, in quel gravissimo incidente non sarebbero stati coinvolti altri veicoli che percorrevano la stessa strada.

Incidente mortale sul Gra: l’apertura delle indagini sulla morte dell’automobilista 33enne

Il personale Anas, a incidente avvenuto, si dedicò al ripristino della transitabilità della strada nel minor tempo possibile, mentre le indagini per stabilire le cause esatte della collisione sono ancora in corso nonostante il fatto sia avvenuto a distanza di diversi giorni.

Il tratto di strada interessato dalla vicenda, la complanare alla carreggiata interna, fu chiusa in corrispondenza dell’uscita 32 “via della Pisana” per raccogliere i primi rilevamenti sul drammatico fatto. Rilievi che ancora oggi sono fonte d’indagine per la Procura, che vuole fare piena luce sulla drammatica vicenda avvenuta nel quartiere della Pisana.

Incidente mortale sul Gra: i parenti della vittima cercano i testimoni

Nel tentativo di raccogliere informazioni utili, il cugino della vittima, il signor Paolo, ha rivolto un appello alla comunità tramite il gruppo Facebook “Sei di via della Pisana se…”. Chiedendo aiuto a chiunque possa aver assistito all’incidente o fornire informazioni utili, il signor Paolo ha condiviso il numero di telefono – 3201878842 – invitando chiunque abbia notizie a contattarlo in qualsiasi momento”. Ci auguriamo che sulla vicenda si faccia piena luce già nelle prossime settimane, per spiegare le esatte dinamiche in cui è morto questa ennesima vittima della strada.