Incidente stradale in via degli Ontani: coinvolte un furgone e un’auto, la situazione

Incidente stradale in Via degli Ontani: un’auto e un furgone si sono scontrate. Immediati i soccorsi. La situazione dopo lo schianto.

Mattinata movimentata all’incrocio di Via degli Ontani, precisamente su Via delle Robinie. Si registra l’arrivo della squadra del Tuscolano II a causa di un incidente stradale. Le cause sono ancora da appurare, ma sembrano essere coinvolti un furgone e un’auto. Veicoli che sarebbero arrivati allo schianto con i soccorritori che hanno prestato immediatamente soccorso alle persone presenti nei rispettivi abitacoli. Il conducente dell’auto – nello specifico – sarebbe stato portato in un secondo momento al Pronto Soccorso dell’Ospedale Casilino in Codice Giallo.

Incidente stradale: squadra del Tuscolano a rapporto, la situazione

La situazione è ancora da appurare, inclusa la ricostruzione della dinamica. L’intervento del 118 ha evitato il peggio, ma la vicenda resta in aggiornamento. Le manovre di soccorso sono iniziate attorno alle 11.30 di questa mattina e starebbero procedendo in maniera spedita. Nessuno sembra essere in pericolo di vita. Le condizioni dei feriti restano da valutare anche grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco. Tutto è in divenire, sicuramente il pericolo maggiore è stato scongiurato.