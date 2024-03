Incidente sul lavoro: si ribalta il carrello elevatore, tre operai in gravissime condizioni

L’incidente è avvenuto questa mattina nella galleria San Giovanni-Cretaccio. Sul posto sono al lavoro carabinieri e ispettori del servizio prevenzione e sicurezza.

I tre operai sarebbero precipitati da un’altezza di circa cinque metri.

Incidente sul lavoro, tre operai in gravi condizioni

Grave incidente sul lavoro questa mattina in provincia di Trento. Tre operai sono rimasti feriti in maniera grave. L’incidente si è verificato nella galleria San Giovanni-Cretaccio.

Due operai di 48 anni sono ricoverati in terapia intensiva con prognosi riservata, un terzo manutentore di 38 anni versa tuttora in gravi condizioni. Sembra che gli addetti stessero lavorando all’interno di un cestello a un’altezza di quasi 5 metri. I tre sarebbero precipitati, forse a causa di un cedimento del carrello elevatore. I carabinieri e gli ispettori del servizio prevenzione e sicurezza indagano per accertare la dinamica dell’incidente.

Notizia in aggiornamento.