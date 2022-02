Incidente sull’Aurelia: lupo sbuca all’improvviso, investito e ucciso da un’auto

Un lupo è stato investito e ucciso ieri mattina sull‘Aurelia. A centrarlo in pieno un automobilista che non si è accorto dell’animale, sbucato all’improvviso sulla carreggiata. E’ successo all’altezza di Castel di Guido.

Lupo investito sull’Aurelia, inutile il soccorso della Lipu

Il conducente si è fermato regolarmente e ha raccontato, come detto, di essersi trovato l’animale davanti all’improvviso, senza possibilità di evitarlo. La Lipu è accorsa subito, ma non c’era già più nulla da fare.

Diaco (M5S): “Tristezza per lupo investito, ascoltare appello Lipu”

«Esprimo tanta tristezza per la notizia dell’ennesimo lupo morto investito da un’auto», ha dichiarato Daniele Diaco, consigliere capitolino M5S e vicepresidente della commissione Ambiente. «Noi ringraziamo i volontari dell’associazione e ci uniamo al loro appello. Sulle strade della nostra Regione servono più punti di passaggio per la fauna selvatica, che siano sopra o sotto le carreggiate. Per muoverci più velocemente, abbiamo tolto spazio alla Natura: è ora di restituirgliene un po’», conclude Diaco.