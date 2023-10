Grave incidente sull’Aurelia, si circola su una sola corsia: motociclista in codice rosso

Un incidente sta rallentando fortemente la circolazione sulla Via Aurelia all’altezza, di Via della Maglianella. Code in corrispondenza dell’Aurelia Hospital in direzione fuori Roma. Un motociclista, secondo le prime informazioni emerse, è rimasto a terra.

Brutto incidente oggi, lunedì 30 ottobre 2023, sulla Via Aurelia in direzione Civitavecchia, a ridosso del Grande Raccordo Anualre. Sul posto è presente il gruppo XIII Aurelio dei caschi bianchi della Polizia Locale di Roma Capitale. Si registra un ferito, portato in Ospedale in codice rosso.

Incidente sull’Aurelia oggi lunedì 30 ottobre 2023, Polizia Locale sul posto – ilcorrieredellacitta.com

Le code in questo momento partono – in direzione fuori Roma – dall’intersezione con Via Aurelia Antica. Questa la situazione alle ore 13.00. Secondo i primi elementi emersi a rimanere coinvolto – non è noto se in un incidente autonomo o con altri mezzi – è stato un motociclista finito a terra. Soccorso, è stato portato in Ospedale in codice rosso. L’impatto è avvenuto in corrispondenza del km 1007.

